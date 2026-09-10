U noći 4. jula 1986. godine - a 4. jul je nacionalni praznik u SAD - desetar Hauard Fut, 21-godišnji mehaničar iz Korpusa marinaca (US Marine Corps) sa snovima većim od neba, izveo je nešto što je nadmašilo mnoge priče o hrabrim i drskim poduhvatima. I dok se njegovo ime upisalo u avijacijske anale kao neobičan kradljivac iz snova, njegova priča o ukradenom Skyhawku nudi mnogo više od same avanture – ona je priča o usponu i padu, o strasti i upornosti, koja nas vraća u vreme kada su granice snova bile mnogo fleksibilnije.

Desetaru Hauard A. Futu, vazduhoplovni vojni mehaničar u bazi marinaca El Toro (Marine Air Station El Toro) u okrugu Orindž u Kaliforniji, letenje nije bilo nepoznanica. Kao strastveni pilot jedrilica i rekorder, Fut je imao velike snove da bude primljen u program za oficire USMC i da pohađa pilotsku školu.

General Marinaca i pasionirani jedriličar Vilijam Blumer sprijateljio se s Futom, primetivši njegove impresivne veštine letenja. Blumer je uverio Futa da ima ono što je potrebno da obori rekord u visini letenja jedrilicom, a Fut je bio više nego entuzijastičan da pokuša. Komanda Marinaca odbila je da odobri pokušaj obaranja rekorda, uprkos zahtevima generala Blumera, ali to nije zaustavilo Futa koji je bio odlučan da se uhvati u koštac sa ovim izazovom.

Fut je nastavio s pokušajem postavljanja rekorda iako nije imao adekvatan letelički kombinezon, odnosno odelo pod pritiskom koje je trebalo da mu obezbedi USMC. Kada je njegova jedrilica dostigla visinu od 41.000 stopa (12.497 metara), Fut je doživeo ozbiljnu plućnu emboliju, što ga je, osim očiglednih zdravstvenih problema, onemogućilo da ikada više leti za Korpus marinaca.

Buckle up! In 1986, a daring 21-year-old Marine mechanic named Lance Corporal Foote defied the odds. Denied his dream of becoming a fighter pilot due to injury, Foote decided to take flight anyway. He wasn't about to let a technicality clip his wings.



One day, in a move that… pic.twitter.com/12Lhn1KGAo — Manan Bhatt 🇮🇳 (@mananbhattnavy) July 5, 2024

Iako je ovaj udarac mogao da ga slomi, Futova strast prema avijaciji nije se smanjila. Očajan zbog ovog preokreta, Fut je bio odlučan da ostvari svoj san da upravlja borbenim avionom - na jedan ili drugi način.

Sa oko 100 sati na simulatoru letenja avionom A-4 Skyhawk i svojim mehaničarskim znanjem o avionu, Fut je smislio plan. Pod okriljem noći, oko 2 sata ujutru 4. jula 1986. godine, Fut je obukao letelički kombinezon i uputio se prema avionu A-4 Skyhawk u vozilu koje se koristi za prevoz pilota, izbegavajući sumnju.

U tom trenutku vrednost A-4M bila je oko 18 miliona dolara, ekvivalent oko 41 milion u današnje vreme. Popeo se u avion, vezao se i krenuo prema neosvetljenoj pisti. Prema nekim informacijama, kada su shvatili šta se dešava, osoblje baze je pokušalo da ga zaustavi, ali - prekasno. Ubrzo je bio u vazduhu.

Let je trajao oko četrdeset pet minuta, tokom kojeg je Fut izvodio petlje, valjke i brojne manevre na velikim brzinama pre nego što je sigurno sleteo nazad na El Toro, prethodno napravivši nekoliko preleta iznad piste. Da li zbog noći, ili zbog uverenja da drski “pilot” zna šta radi, u presretanje ukradenog aviona nisu poslati drugi avioni.

Uprkos nelegalnosti, to je bio impresivan podvig. Po povratku, piste su bile dobro osvetljene i Fut je imao sasvim očekivano i “odbor za doček”. Zahvaljujući svom besprekornom dosijeu i učešću generala Blumera u događajima koji su prethodili incidentu, Fut je uspeo da izbegne strogu kaznu. Osuđen je na samo četiri i po meseca zatvorske kazne i dobio je otkaz iz USMC.

Uhapšen je i smešten u vojni zatvor u Kamp Pendeltonu, gde je proveo četiri i po meseca.

NJegova vojna karijera je, ali priča o njegovom letenju nije se završila. Naprotiv, Futova avantura postala je priča o hrabrosti, neustrašivosti i strasti prema avijaciji. Nakon izbacivanja iz vojne službe, Fut je pokušao da pronađe svoje mesto u svetu vazduhoplovstva, uključujući pokušaje da leti u Izraelu i Hondurasu.

Nije uspeo, ali Futova odlučnost se isplatila kada je postao probni pilot, sa iskustvom u više od 20 različitih vojnih i civilnih aviona. NJegovo znanje i doprinosi proširili su se na NASA Laboratoriju za mlazni pogon (Jet Propulsion Laboratory), gde je radio pod ugovorom. Fut je takođe registrovao i nekoliko patenta, što dodatno oslikava njegovu vrednost u oblasti avijacije, navodi Military.com.

Douglas A-4 Skyhawk: Jedna od ikona avijacije

Douglas A-4 Skyhawk, poznat i kao Scooter, ima specijalno mesto u istoriji vojne avijacije. Dizajniran od strane Douglas Aircraft Company, A-4 je uveden u službu 1956. godine kao laki jednomotorni mlazni jurišni avion prvenstveno namenjen baziranju na nosačima aviona. Imao je mali raspon krila i robustan stajni trap što ga je činilo idealnim za operacije sa nosača.

A-4 Skyhawk je razvijen kako bi ispunio potrebu za agilnim i efikasnim jurišnikom koji može da obavlja različite uloge. Avion je tokom svog radnog veka prošao kroz brojne nadogradnje, uključujući modele kao što su A-4E, A-4F i A-4M, svaki sa poboljšanjima u avionici i naoružanju. Skyhawk je poznat po svojoj jednostavnosti i efikasnosti, sa dizajnom koji je prioritizovao funkcionalnost i lakše održavanje.

Korišćen je od strane američke mornarice i Korpusa marinaca, ali i mnogih drugih država. Tokom Vijetnamskog rata dokazao je efikasnost kao jurišnik. Proizvedeno je skoro 3.000 aviona različitih varijanti. Relativno niski operativni troškovi za to vreme i robusnost omogućili su Skyhawku dugoročnu upotrebu.

Pored SAD-a, ovaj avion je bio u službi Argentine, Australije, Brazila, Čilea, Indonezije, Novog Zelanda i Južnoafričke Republike.

Nakon što je povučen iz aktivne vojne službe, A-4 Skyhawk je pronašao novi život u privatnim firmama koje se bave obukom borbenih pilota: Kompanije poput Draken International i Airborne Tactical Advantage Company (ATAC) nastavile su da koriste ovaj avion za pružanje usluga vojnim klijentima, čime je A-4 Skyhawk ostao relevantan i u savremenom vazduhoplovstvu. Foto: Javno vlasništvo/Vikipedija

A-4 Skyhawk je korišćen i u ulozi tzv. agresorskih aviona za naprednu obuku pilota u bliskoj manevarskoj borbi u američkoj mornarici - svoje mesto Skyhawk dobio je upravo u toj ulozi u prvom nastavku filma Top Gan u scenama jurnjave aviona iznad kalifornijske pustinje.

Priča desetara Hauarda Futa i njegov let - koliko god bio nelegalan - u avionu A-4 Skyhawk ostaje fascinantno poglavlje u svetu avijacije. NJegovo hrabro i vešto upravljanje ukradenim avionom simbolizuje neumornu potragu za snovima iz ne toliko davnih vremena kada se i u striktno regulisanim okruženjima poput vojske i vazduhoplovstva ipak malo više sanjalo i kad su ti snovi bar u retkim slučajevima ostvarivani, ne pitajući za cenu.

(Aero)

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