Zamenica ministra obrane Magdalena Sobkovjak-Čarnecka u sredu je izjavila da je šef tima koji predstavlja američkog ministra obrane Pita Hegseta već u zemlji i razgovara o potencijalnim lokacijama. Druga delegacija iz Vašingtona trebala bi da stigne od četvrtka do petka.

Istog dana u Poljsku dolazi i Tomas DiNano, visoki zvaničnik Stejt departmenta, koji će obići pojedine lokacije. DiNano je u sredu već učestvovao na ceremoniji na kojoj je Poljska potpisala sporazum o američkim garancijama za kredit od četiri milijarde dolara namenjen za kupovinu američke vojne opreme. Sobkovjak-Čarnecka rekla je da se razmatraju lokacije na zapadu Poljske.

- Sledećih 48 sati ključno je u ovim poljsko-američkim odnosima - poručila je.

Special thanks to @KosiniakKamysz and @magdasobkowiak for putting together today's signing event for the latest tranche of FMF loans for Poland, bringing the total to $20 billion in recent years. Tadeusz Kosciuszko built ramparts of earth and stone, some of the most critical technologies of the time of the American War for Independence. Together with our increasingly integrated defense industrial bases, we will carry on this legacy and build the advanced capabilities needed to ensure our collective security. — Under Secretary of State Thomas G. DiNanno (@UnderSecT) September 9, 2026

Zamenik ministra Cezari Tomčik dodao je da su Donja Šleska i Velikopoljska „verovatna mesta na kojima bi se takva baza mogla uspostaviti“.

Poljska već mesecima pokušava da osigura trajnu američku vojnu prisutnost na istočnom boku NATO-a, u uslovima nesigurnosti oko dugoročne američke predanosti odbrani Evrope. U zemlji trenutno boravi oko 10.000 američkih vojnika, većinom na rotacijskoj osnovi. To je druga najveća američka vojna prisutnost u Evropi, iza Nemačke, piše TVP World. Foto: SAUL LOEB/AFP/Profimedia

Pregovori su u junu ušli u "sledeću fazu" nakon pozitivnog odgovora Pentagona na poljsku ponudu. Ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš tada je rekao da u Pentagonu traje pregled snaga koji će poslužiti kao temelj za dalje odluke. Poljska je 29. maja Vašingtonu poslala pismo u kojem je izrazila spremnost da na svom teritoriju trajno smesti američke snage.

Hegsetov odgovor bio je da su otvoreni za tu ponudu, iako konačna odluka zavisi od detalja dogovora. Kao moguće lokacije ranije su se spominjali Poznanj, gde već deluje isturena komanda Petog korpusa američke vojske, kao i Vroclav, gde se obnavlja aerodrom. Spominjao se i Šćećin zbog luke i prometne infrastrukture, kao i železnički terminal za američke snage u Sventošovu. Poljski zvaničnici govorili su i o mogućnosti više baza, a ne samo jedne.

Poljska je spremna da snosi znatan deo troškova. Reč je o višegodišnjem i višemilijardskom projektu koji uključuje ne samo vojne objekte, nego i infrastrukturu za objekte vojnika, škole, zdravstvenu zaštitu i ostale sadržaje kakvi postoje u stalnim američkim garnizonima u Nemačkoj. Foto: FADEL SENNA/AFP/Profimedia

Varšava projekt vidi kao jačanje odvraćanja Rusije i učvršćivanje američkog vojnog otiska na istočnom boku saveza. Vašington, s druge strane, provodi širi pregled vojne prisutnosti u Evropi i očekuje da evropski saveznici preuzmu veći deo odgovornosti za konvencionalnu odbranu. Poljska, koja na odbranu troši oko pet posto BDP-a, pokušava da se pozicionira kao pouzdan saveznik kojem Amerikanci mogu trajno da povere deo svojih snaga.

Konačna odluka još nije donesena. Pregled lokacija ove nedelje trebalo bi da približi odgovor hoće li Poljska dobiti prvu stalnu američku vojnu bazu na svom tlu. Foto: Depositphotos/Alexis84 Vesti ŠOK PRIZNANJE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza Sport "Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!

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