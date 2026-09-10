Iako niže sportske uspehe iz godine u godinu, Veljko Ražnatović, neće dobiti nacionalnu penziju, bar ne za sada.

Naime, bokser se našao se na meti brojnih prozivki na društvenim mrežama nakon što se pojavila informacija da je zbog bronzane medalje na Evropskom prvenstvu dobio nacionalnu penziju.

Međutim, ova informacija je netačna, jer njegova disciplina nije među olimpijskim. Ipak, sam Veljko Ražnatović ističe da je svestan toga da postoje svakakvi ljudi. Foto: F.S./ATAImages

- Mnogo je naporno kada čitaš te neke gluposti i kada ljudi dele sud o glupostima. Zamisli da ja sada čujem da je neko dobio nacionalnu penziju svojim odricanjem i žrtvovanjem i da budem "aaaa", ali to je neverovatno, svakakvih ljudi ima. Mislim da to nikada neće prestati - izjavio je Veljko Ražnatović u "Bokscast" za Balkan Boxing.

Nije ostvario pravo na nacionalnu penziju

Podsetimo, pre dve godine na Evropskom prvenstvu u boksu Veljko Ražnatović je ostvario veliki uspeh osvojivši bronzanu medalju, međutim, uprkos tome, on nije ostvario pravo na nacionalnu penziju.

Iako je boks olimpijski sport, pravo na ovo državno priznanje dobijaju samo sportisti koji su osvojili medalje na kontinentalnim takmičenjima u disciplinama koje su deo Olimpijskih igara.

Problem leži u tome što kategorija u kojoj se borio Ražnatović – ona do 86 kilograma – nije olimpijska kategorija. Jedino se njegova kategorija ne takmiči na Olimpijskim igrama, dok su olimpijske kategorije u boksu 71, 80, 92 kilograma i super teška. Foto: ATA images/Antonio Ahel

Ovim povodom tada se oglasio i sam Veljko Ražnatović, koji je istakao da nije opterećen ovim priznanjem.

- Niti znam, niti ulazim u to, negde je priča da ćemo svi dobiti nacionalnu penziju, negde je priča da samo olimpijske kategorije dobijaju, ali digla se velika pompa oko toga... Nacionalna penzija kreće tamo od 40. ja mislim. To je to, ja sam odradio šta sam imao. Baviću se poljoprivredom, što bih odbio nešto za šta sam krvario - rekao je Ražnatović.

Da mu zarada od boksa nije na prvom mestu, Veljko je pokazao kada je novčanu nagradu od 5.000 dolara, koju je dobio za osvojenu bronzu, odlučio da pokloni.

(Alo)

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