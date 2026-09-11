Priče o tome kako je govorio i postupao veliki i u narodu toliko cenjeni patrijarh Pavle postale su deo nasleđa koji se prenosi s kolena na koleno. Jedna takva je i ona kada je NJegovu svetost za bradu uhvatio jedan Albanac, a zatim mu udario dva šamara.

Advokat Milovan Mića Stojanović poreklo vodi iz Prizrena, a za rodno Kosovo i Metohiju vezuju ga brojne uspomene, obnavljanje crkava i manastira, ali i vreme kada je patrijarh Pavle bio vladika na tim prostorima. Stojanović se svojevremeno, gostujući kod Vanje Bulića u emisiji "Biseri", prisetio nekoliko anegdota.

Foto: KOCA SULEJMANOVIC/AFP/Profimedia

 

 

Kako je ispričao, ne samo da je upoznao patrijarha Pavla, već su ga i njegovi roditelji znali iz perioda kada je bio vladika raško-prizrenski.

– U našem selu postoji crkva Svete nedelje i patrijarh je sedamdesetih godina dolazio nekoliko puta u vreme Sabora. Moji pokojni deda i baba čuvali su crkvu četrdeset godina. Sećam se da je sve sveštenike koji su dolazili tada da obave službu, deda pozivao kući na ručak. Tako je i patrijarh Pavle, u to vreme vladika, dva puta bio kod nas. NJegovu blagost nikada neću zaboraviti – prisetio se Stojanović.

Pročitajte još

Danas je Usekovanje: Crveno je slovo, strogo se posti na vodi

Danas je Usekovanje: Crveno je slovo, strogo se posti na vodi

07:39

Sutra je Usekovanje - crveno slovo i strogi post (običaji)

Sutra je Usekovanje - crveno slovo i strogi post (običaji)

12:27

Za isceljenje: Vernici slave Svetog Mojsija, sveca razbojnika

Za isceljenje: Vernici slave Svetog Mojsija, sveca razbojnika

07:48

Sa ljubavnicom došao pod Ostrog, Gojko: "Tražio je da mu..."

Sa ljubavnicom došao pod Ostrog, Gojko: "Tražio je da mu..."

08:55

Milovan je istakao da je to najveća čast koja je mogla da se desi njemu i njegovoj porodici.

– Bio sam šesti ili sedmi razred osnovne škole. Crkva je u to vreme, sedamdesetih, bila totalno u drugom planu, čak su i zabranjivali da se ide u crkvu. Sećam se kao da je juče bilo kada su se dva mlada Albanca iz Prizrena, od 18 i 20 godina, opkladila ko sme da uhvati vladiku i da mu opali šamar. To se desilo usred dana u centru Prizrena. Vladika je bio do pošte da završi neke poslove i kada se vraćao, mladić ga je uhvatio za bradu, dva tri puta protresao levo-desno, i udario mu dva šamara – ispričao je Stojanović.

– Pavle, kakav je uvek bio, samo se povukao, pogledao ga i nije hteo da reaguje, već je otišao do Bogoslovije i nikome nije rekao šta se dogodilo. Neko je video i odmah prijavio MUP-u, koji je slučaj prijavio Saveznom SUP-u. Savezno izvršno veće je hitno reagovalo da se pohapse svi ti mladići, jer je ipak povređen čovek koji predstavlja SPC – dodao je Stojanović.

Uhapšeno je desetak mladića i pozvan je vladika Pavle da ih identifikuje, a najveći šok tek je usledio, prisetio se advokat.

– Patrijarh Pavle je došao i odmah ga je prepoznao. Dva, tri puta je šetao pored mladića i samo je jednom stao pored onog koji ga je udario, pogledao ga pravo u oči i rekao – "ne, taj koji me je tukao nije tu". On mu je zapravo poslao jednu duhovnu poruku – ispričao je Stojanović gostujući u emisiji "Biseri".

(Blic)

Loše vesti za Srbiju i Paunovića, defanzivac mora na operaciju, odsustvuje tri meseca
Sport

Loše vesti za Srbiju i Paunovića, defanzivac mora na operaciju, odsustvuje tri meseca

Ostoja Mijailović ostaje predsednik KK Partizan
Sport

Ostoja Mijailović ostaje predsednik KK Partizan

BONUS VIDEO:

 

#patrijarh Pavle #Kosovo i Metohija #srpski manastiri na Kosovu i Metohiji #patrijarh Pavle anegdota #kosovski albanci #Albanci na Kosovu #advokat Milovan Stojanović #Milovan Stojanović
Komentari 0
"ВОЗИЛИ СМО СТОЈАДИНА"! Никола Јокић оголио душу о данима када је владала беда, а ево шта му мајка и дан данас ради у Америци

"VOZILI SMO STOJADINA"! Nikola Jokić ogolio dušu o danima kada je vladala beda, a evo šta mu majka i dan danas radi u Americi