Pevačica Snežana Đurišić već izvesno vreme uživa u skladnoj vezi sa ginekologom Vanjom Miloševićem, koji joj, kako ističe, predstavlja veliki oslonac i bezrezervnu podršku.

Šira javnost ga je upoznala kao Snežaninog partnera, a pre dve godine našao se u žiži interesovanja zbog gostovanja u "Jutru" na Prvoj televiziji, kada je tokom razgovora na temu "Da li nebinarne osobe idu kod urologa ili ginekologa", izbila žustar rasprava. Foto: ATA images/A. Ahel

Ko je dr Vanja Milošević?

Često ga gledamo na televizijama, ali i sa voljenom izabranicom sa kojom je u više navarata govorio o njihovom odnosu, ali o njegovom životu malo toga se zna.

Dr Vanja Milošević je lekar iz Beograda, zaposlen je u zdravstvenoj ustanovi GAK Narodni front i specijalista je iz oblasti Ginekologija i akušerstvo.

Porodična tragedija

Preživeo je tešku porodičnu tragediju kada mu je tokom NATO agresije 5. juna 1999. godine ubijen rođeni brat Vladan Milošević, cenjeni transfuziolog. Kako je ispričao za medije, njegov brat se borio da spase život vojnika na Košarama, ali je na sanitetsko vozilo u kojem je bio s kolegama bačena bomba.

- Tog nesrećnog dana izgubio sam voljenog brata, pred kojim je bio život. Tek je bio zasnovao porodica. Iza sebe je ostavio dve ćerke, koje su u to vreme bile male, jedna je imala tri, a druga godinu dana. Živeo je za porodicu, a dao je život za otadžbinu. Želeo je da spase vojnika koji je bio pogođen, ali je nažalost ubijen zajedno sa trudnom doktorkom koja je bila u sanitetu. Minobacačima su pogodili sanitet i svi su na mestu ostali mrtvi - ispričao je svojevremeno Vanja.

Celu porodicu ova tragedija zavila je u crno, a da je on u spomen na voljenog brata, svoj život posvetio tome da nekome pomogne, i to radi i danas. Foto: ATA images/A. Ahel

- Moj brat je dao život, ja mogu da mu učinim bar toliko da ljudima olakšam život na zemlji. Voleo bih da on bude primer mladima, jer ovu zemlju neće imati ko da brani. Današnja omladina, nažalost, nema prave uzore - rekao je Vanja.

Osim iskrene ljubavi, uzajamnog poštovanja i razumevanja, Vanja i Snežana Durišić prošli su kroz isti bol gubitka. NJoj su za kratko vreme umrli brat, muž i otac, a i nju je, baš kao i Vanja, u tim teškim trenucima spasla vera.

Snežana i Vanja su i danas skladan par, oboje posvećeni svom posla, ali i jedno drugom.

(Mondo)

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