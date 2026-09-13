Reč je o izborima u okruzima, gradovima i lokalnim samoupravama nemačke savezne pokrajine, koje se ujedno održavaju i uoči dva ključna izbora na pokrajinskom nivou.

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Iako lokalni izbori obično ne privlače veliku pažnju, oči su ove nedelje uprte u Donju Saksoniju, nakon velikog uspeha stranke Alternativa za Nemačku (AfD) na izborima 6. septembra, ali i uoči izbora u gradu-državi Berlinu i saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija 20. septembra.

AfD mnogo slabiji na zapadu Nemačke

Iako je krajnje desna stranka ostvarila značajan rast na istoku Nemačke i postala popularnija i na zapadu zemlje, u Donjoj Saksoniji i drugim zapadnim pokrajinama i dalje je znatno slabija nego na području bivše Istočne Nemačke, piše Index.

Na lokalnim izborima u Donjoj Saksoniji 2021. godine AfD je na nivou okruga osvojio svega 4,6 odsto glasova.

Pokrajinska organizacija AfD-a u Donjoj Saksoniji sada je pod nadzorom domaće bezbednosne službe zbog sumnje na desni ekstremizam, što stranka pokušava da ospori pravnim putem.

Četvorici kandidata AfD-a onemogućeno je učešće na izborima zbog sumnji u njihovu odanost ustavnom poretku.

Pravo glasa ima oko 6,3 miliona ljudi

Oko 6,3 miliona stanovnika te pokrajine, koja se prostire od Severnog mora do planinskog masiva Harc, ima pravo glasa na izborima za gradonačelnike, načelnike okruga i članove lokalnih veća.

Godinu dana pre narednih pokrajinskih izbora, ovo glasanje pružiće uvid u raspoloženje birača u pokrajini kojom upravlja koalicija socijaldemokrata (SPD) i Zelenih.

Izbori u senci problema Volkswagena

Glasanje se održava u senci pojačanih planova za smanjenje troškova u proizvođaču automobila Folksvagenu, u kojem Donja Saksonija ima vlasnički udeo. Eventualni drugi krug izbora biće održan 27. septembra.

(Index.hr)

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