Izbori za novi, deveti saziv Državne dume biće održani tokom tri dana, od 18. do 20. septembra, a Rusi će birati 450 poslanika.

Putin je u obraćanju građanima posebno povezao predstojeće glasanje sa aktuelnim sukobom i položajem ruskih vojnika.

– Vaš izbor i volja još jednom će pokazati da naši borci iza sebe imaju milione ljudi, da smo jedinstven narod, ujedinjen zajedničkim vrednostima i istorijskim pamćenjem i da nikome neće poći za rukom da nas podeli i zastraši, niti da potkopa našu državnost i društveno-politički sistem – poručio je ruski predsednik. Foto: Depositphotos/alex83-ch, Kristina Solovyova/Zuma Press/Profimedia

Prvi izbori za Dumu od početka sukoba

Ovo će biti prvi izbori za Državnu dumu od početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine.

Na glasanju će, prema ruskom izbornom sistemu, 225 poslanika biti izabrano po partijskim listama, a preostalih 225 u jednomandatnim izbornim jedinicama.

Stanovnici Donjecke i Luganske oblasti, kao i delova Zaporoške i Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom, prvi put će učestvovati na izborima za Državnu dumu u okviru ruskog izbornog sistema. Moskva ove oblasti smatra delom Ruske Federacije nakon referenduma i aneksije 2022. godine, što Ukrajina i većina međunarodne zajednice ne priznaju.

Putin je poručio da učešće na izborima predstavlja doprinos građana budućnosti zemlje i izrazio uverenje da će podršku dobiti kandidati koje birači smatraju najdostojnijim.

– Ovo će biti naš zajednički odgovor onima koji žele da oslabe Rusiju, obuzdaju njen razvoj i liše nas suvereniteta i prava da samostalno određujemo sopstvenu sudbinu – poručio je Putin.

Više od 2.200 izbornih kampanja

Pored izbora za Državnu dumu, širom Rusije biće održani i izbori na različitim regionalnim i lokalnim nivoima.

Prema podacima Centralne izborne komisije Rusije, planirano je više od 2.200 izbornih kampanja, tokom kojih će biti popunjeno oko 20.700 poslaničkih mandata i drugih izbornih funkcija.

Glasanje će biti organizovano tokom sva tri dana, dok će u delu zemlje biti dostupno i daljinsko elektronsko glasanje.

Predsednica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova ranije je navela da je višednevno glasanje, pored pogodnosti za birače, u sadašnjim okolnostima važno i zbog bezbednosti učesnika izbornog procesa.

(Ria.ru)

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