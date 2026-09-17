Nakon što su Specijalizovana veća Kosova u Hagu izrekla prvostepenu presudu od 25 godina zatvora bivšem vođi OVK Hašimu Tačiju za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, reakcije sa svih strana se ne stišavaju.

Foto: Erkin Keci/AFP/Profimedia

Međutim, najglasniji i najkontroverzniji eho stiže sa estradne scene - od strane pevačica albanskog porekla Rite Ore, a sada i se tim povodom oglasila i Dua Lipa. Pevačica, koja godinama koristi svoju platformu od preko 80 miliona pratilaca za promovisanje političkih stavova, ponovo se našla u centru skandala zbog otvorenog glorifikovanja terorističke organizacije. Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Nakon objave presude u Hagu, Dua Lipa je na svom Instagram profilu podelila fotografije i poruke kojima pruža direktnu podršku osuđenim vođama OVK. U svojoj spornoj objavi podelila je parole koje se godinama koriste u političkim kampanjama na Kosovu, napisavši:

"Sloboda je osvojena krvlju, krvlju mučenika/palih boraca koji su dali život za slobodu. Niko nema pravo da ukalja našu borbu za slobodu. Niko nema pravo da ukalja Oslobodilačku vojsku Kosova i ideal hiljada mladića i devojaka koji su dali život za slobodu u kojoj danas uživamo. OVK jeste i uvek će ostati simbol naše slobode i nezavitnosti. Sloboda ima ime."

Konstantne provokacije na račun Srba

Ove reči ponovo su izazvale pravu lavinu negativnih komentara i gnev korisnika društvenih mreža iz Srbije i regiona, koji su je podsetili da je Hag jasno utvrdio odgovornost za sistemske zločine, otmice i mučenja. Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Ovo nije prvi put da pevačica koristi svetsku slavu za plasiranje zapaljive propagande i provociranje srpske javnosti. Domaća javnost dobro pamti skandal iz 2020. godine kada je na društvenim mrežama objavila mapu takozvane "Velike Albanije", koja je obuhvatala teritorije Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Crne Gore, uz definiciju reči "Autohroni".

Tada su reagovale brojne javne ličnosti iz Srbije, ali i hiljade gnevnih korisnika koji su zahtevali da se njeni stavovi jasno osude. Lipa se naknadno pravdala da "nije imala nameru da izazove mržnju", ali su njeni naredni potezi pokazali da od te politike ne odstupa.

Foto: BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pored sporne mape, godinama unazad javno je podržavala inicijative protiv Srbije, tražila od kompanije Apple da Kosovo stavi na mape kao nezavisnu državu, i redovno koristila albanske nacionalne simbole na nastupima, zanemarujući činjenice i patnju srpskih žrtava.

Dok međunarodno pravosuđe stavlja tačku na zločine iz prošlosti osuđujućim presudama za organizatore ratnih strahota, ostaje pitanje dokle će vodeće svetske zvezde koristiti svoju estradnu moć za relativizovanje pravosnažnih odluka i otvaranje starih rana na Balkanu.

(Mondo)

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