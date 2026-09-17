Muškarac za kojim je bila raspisana operativna potraga zbog sumnje da je počinio krivično delo utaje uhapšen je 16. septembra oko 14.30 sati na Međunarodnom graničnom prelazu Bijača.

Policija ga dočekala po povratku

S. J. se vratio iz Tajlanda, gde je, prema ranijim informacijama, otputovao nakon što je nestao početkom septembra. Na graničnom prelazu uhapsili su ga pripadnici Granične policije BiH, nakon čega su ga preuzeli policijski službenici Policijske uprave Čapljina.

Poštar je potom sproveden u prostorije za zadržavanje, dok su o njegovom hapšenju obavešteni Odsek kriminalističke policije i nadležni tužilac.

Nestao sa novcem namenjenim penzionerima

Slučaj je privukao veliku pažnju nakon što se saznalo da je poštar nestao sa novcem koji je trebalo da podeli penzionerima na području Čapljine.

 

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Prema ranije objavljenim informacijama, nakon nestanka otišao je u Sarajevo, odakle je avionom otputovao u Tursku, a potom nastavio put ka Tajlandu.

Policija je zbog sumnje na utaju raspisala potragu, koja je okončana njegovim povratkom u zemlju.

Istraga se nastavlja, a policija i tužilaštvo utvrđuju sve okolnosti slučaja, uključujući šta se dogodilo sa novcem namenjenim za isplatu penzija.

Zvanično saopštenje MUP-a

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdili su tok događaja.

"Nestanak S. J. (1995) iz Čapljine prijavljen je 7. septembra. On je 5. septembra u večernjim satima krenuo prema Mostaru. Policijski službenici preduzeli su potrebne mere i utvrdili da je napustio teritoriju BiH.

Foto: STRINGER/AFP/Profimedia

 

Protiv S. J. je 10. septembra podnesena prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo utaje, pa je za njim raspisana operativna potraga kao za počiniocem, a ne više kao za nestalom osobom.

Policijski službenici PU Čapljina preuzeli su navedenu osobu i smestili je u prostorije za zadržavanje. O svemu su obavešteni Odjed kriminalističke policije i tužilac, a preduzimaju se i dalje potrebne mere", saopšteno je iz MUP-a HNK-a.

 S. J. je tokom boravka na Tajlandu objavljivao video-zapise na svom Tik-tok profilu.

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