"S obzirom na njegov novi rekordno nizak rejting odobravanja od 10 odsto, Merc će uskoro igrati ulogu 'Starmera' (podneti ostavku kao bivši britanski premijer)", napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Ovako je šef RFDIF-a komentarisao pad Mercovog rejtinga u Nemačkoj na rekordnih 10 odsto, dok 88 odsto nemačkih građana ima negativno mišljenje o politici kancelara.

Sam kancelar brzo gubi popularnost zbog svoje ekonomske politike, a njegova vlada daje prioritet vojnim izdacima i planira da stvori najjaču vojsku u Evropi. Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia

Međutim, kako prenosi agencija RIA Novosti, stručnjaci smatraju da je pokušaj Nemačke da izgradi vojsku nezavisnu od američkog vojno-industrijskog kompleksa osuđen na neuspeh.

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