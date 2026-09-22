Osim postojeće svemirske baze "Pitufik" očekuje se da će sporazum omogućiti otvaranje dve nove vojne lokacije:

Foto: Pool/ABACA/Abaca Press/Profimedia, Depositphotos/Steve_Allen/ambeon/Furian

 
  • Narsarsvak, bivšu vazduhoplovnu bazu iz vremena Hladnog rata čije se stanovništvo svelo na svega nekoliko desetina ljudi
  • Mestersvig, koji trenutno koristi elitna jedinica danskih specijalnih snaga

Ovaj sporazum trebalo bi da okonča spor u vezi sa tim strateški važnim ostrvom. Tramp će se sastati sa premijerima Danske i Grenlanda u okviru Generalne skupštine UN.

Rasmusen: Kolektivni nadzor NATO

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen izjavio je da će sporazum staviti bezbednost Arktika pod kolektivni nadzor NATO-a, umesto da se ona prepusti isključivo Vašingtonu i Kopenhagenu.

Grenland, nekadašnja kolonija, a sada poluautonomna teritorija Kraljevine Danske, nalazi se između Arktika i Severne Amerike i poseduje ogromne energetske resurse.

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Trampovo odbijanje da isključi upotrebu vojne ili ekonomske sile radi sticanja kontrole nad ostrvom izazvalo je u januaru diplomatsku krizu unutar NATO i primoralo Dansku i Vladu Grenlanda na intenzivne pregovore.

(Srna)

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