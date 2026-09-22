Osim postojeće svemirske baze "Pitufik" očekuje se da će sporazum omogućiti otvaranje dve nove vojne lokacije:

Foto: Pool/ABACA/Abaca Press/Profimedia, Depositphotos/Steve_Allen/ambeon/Furian

Narsarsvak , bivšu vazduhoplovnu bazu iz vremena Hladnog rata čije se stanovništvo svelo na svega nekoliko desetina ljudi

, bivšu vazduhoplovnu bazu iz vremena Hladnog rata čije se stanovništvo svelo na svega nekoliko desetina ljudi Mestersvig, koji trenutno koristi elitna jedinica danskih specijalnih snaga

Ovaj sporazum trebalo bi da okonča spor u vezi sa tim strateški važnim ostrvom. Tramp će se sastati sa premijerima Danske i Grenlanda u okviru Generalne skupštine UN.

Rasmusen: Kolektivni nadzor NATO

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen izjavio je da će sporazum staviti bezbednost Arktika pod kolektivni nadzor NATO-a, umesto da se ona prepusti isključivo Vašingtonu i Kopenhagenu.

Grenland, nekadašnja kolonija, a sada poluautonomna teritorija Kraljevine Danske, nalazi se između Arktika i Severne Amerike i poseduje ogromne energetske resurse.

Trampovo odbijanje da isključi upotrebu vojne ili ekonomske sile radi sticanja kontrole nad ostrvom izazvalo je u januaru diplomatsku krizu unutar NATO i primoralo Dansku i Vladu Grenlanda na intenzivne pregovore.

(Srna)

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