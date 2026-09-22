Osim postojeće svemirske baze "Pitufik" očekuje se da će sporazum omogućiti otvaranje dve nove vojne lokacije:
- Narsarsvak, bivšu vazduhoplovnu bazu iz vremena Hladnog rata čije se stanovništvo svelo na svega nekoliko desetina ljudi
- Mestersvig, koji trenutno koristi elitna jedinica danskih specijalnih snaga
Ovaj sporazum trebalo bi da okonča spor u vezi sa tim strateški važnim ostrvom. Tramp će se sastati sa premijerima Danske i Grenlanda u okviru Generalne skupštine UN.
Rasmusen: Kolektivni nadzor NATO
Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen izjavio je da će sporazum staviti bezbednost Arktika pod kolektivni nadzor NATO-a, umesto da se ona prepusti isključivo Vašingtonu i Kopenhagenu.
Grenland, nekadašnja kolonija, a sada poluautonomna teritorija Kraljevine Danske, nalazi se između Arktika i Severne Amerike i poseduje ogromne energetske resurse.
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Trampovo odbijanje da isključi upotrebu vojne ili ekonomske sile radi sticanja kontrole nad ostrvom izazvalo je u januaru diplomatsku krizu unutar NATO i primoralo Dansku i Vladu Grenlanda na intenzivne pregovore.
(Srna)
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