Društvo za akademski razvoj je danas objavilo da je CT skeniranje lobanje za koju se veruje da pripada resavskom vojvodi Stevanu Sinđeliću zakazano za sredu, 23. septembar 2026. godine, u Neo Mag - Dijagnostičkom centru Niš, u saradnji sa Narodnim muzejom u Nišu i uz podršku Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture

CT snimanje će omogućiti detaljan uvid u unutrašnju strukturu lobanje i precizniju analizu višestrukih povreda koje su na njoj uočene, kao i izradu precizne trodimenzionalne slike.

Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

 

 

Dobijeni podaci biće značajni za dalju paleoradiološku analizu profesora Fabija Kavalija u okviru projekta "Novo lice Ćele-kule". Radi se o potpuno nedestruktivnoj metodi koja omogućava dobijanje novih naučnih podataka bez ugrožavanja istorijskog materijala.

Pored ovog značajnog istraživačkog poduhvata, četvrtak, 24. septembar, biće posvećen i predstavljanju rada naučnika Društva za akademski razvoj široj javnosti.

Pročitajte još

Počelo kao - parodija: Kako je nastala himna "Bože pravde"?

Počelo kao - parodija: Kako je nastala himna "Bože pravde"?

13:30

Šta se nalazilo na mestu Ostroga pre manastira?

Šta se nalazilo na mestu Ostroga pre manastira?

14:46

Satelitski snimci otkrivaju tragove rovova na Kajmakčalanu

Satelitski snimci otkrivaju tragove rovova na Kajmakčalanu

13:00

Od prve prave zvezde do nacizma: Priča o najslavnijem pilotu

Od prve prave zvezde do nacizma: Priča o najslavnijem pilotu

09:34

- Naši naučnici na projektu, dr Nataša Šarkić i Darko Kovačević, biće govornici na konferenciji TEDxMedijana 2026 - najavilo je Društvo za akademski razvoj.

Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

 

 

Darko Kovačević govoriće na temu "Najveći muzej na svetu je pod vodom", o podvodnom kulturnom nasleđu, njegovoj zaštiti i ulozi savremene tehnologije u njegovom istraživanju i predstavljanju javnosti.

Dr Nataša Šarkić predstaviće temu "Jezikom nauke ili jezikom ljudi?", posvećenu komunikaciji nauke i borbi protiv pseudonauke i dezinformacija, kroz iskustvo projekta "Novo lice Ćele-kule".

Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

 

 

Tokom svog govora, Nataša Šarkić će ekskluzivno predstaviti novu rekonstrukciju lica - jedanaestogodišnjeg dečaka. Rekonstrukcija će nakon prezentacije biti dostupna na sajtu Društva za akademski razvoj

Podsećamo, u okviru projekta "Novo lice Ćele-kule", tim naučnika koristio je najsavremenije forenzičke metode da "oživi" srpske junake sa Čegra.

(Telegraf Nauka)

Dušan Vlahović gledao jednu od najmoćnijih koreografija: Srbin nastavio golgetersku seriju, ali Bešiktaš ipak izgubio
Sport

Dušan Vlahović gledao jednu od najmoćnijih koreografija: Srbin nastavio golgetersku seriju, ali Bešiktaš ipak izgubio

Saigrači se hvatali za glavu! Bivšeg engleskog reprezentativca pregazio valjak za ravnanje terena!
Sport

Saigrači se hvatali za glavu! Bivšeg engleskog reprezentativca pregazio valjak za ravnanje terena!

BONUS VIDEO:

#istorija #Srbija vesti #Ćele Kula #Stevan Sinđelić
Komentari 0
ЗАРОБИЛИ СМО АМЕРИЧКУ ПОДМОРНИЦУ, СПРЕМАМО ЈЕ ПРОТИВ САД: Ирански врховни генерал открио какав преокрет Иран спрема

ZAROBILI SMO AMERIČKU PODMORNICU, SPREMAMO JE PROTIV SAD: Iranski vrhovni general otkrio kakav preokret Iran sprema