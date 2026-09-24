Saša Kovačević nedavno je imao hiruršku intervenciju, a samo tri dana nakon operacije izašao je pred publiku. Sada je otkrio detalje operacije, a progovorio je i o prinovi, koju on i supruga Zorana, sa nestrpljenjem iščekuju.

Pevač je nedavno imao zahtevnu operaciju stopala, a samo tri dana nakon nje, izašao je na scenu.

- Operacija stopala i prsta koji sam iskrivio davnih godina. Malo je bila zahtevnija operacija, trajala je dva i po sata. Dva dana nisam mogao da prislonim nogu, treći dan sam pevao, ne znam kako, verovatno su pain kileri učinili svoje - rekao je i dodao:

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

- Imam veliki rez, nekoliko santimetara i neke žice. Tako da nije svejedno. Ovde nisam našao nikoga ko radi to, tako da sam u Nemačkoj to uradio i to se pogodilo baš i kad sam imao zakazan nastup za Dizeldorf.

Saša Kovačević nedavno je dugogodišnju vezu sa Zoranom Tasovac krunisao brakom, a sada je otkrio kako se privikao na burmu:

- Da li je to neki prototip ili neki balkanski gen. Kod nas je to na Balkanu, kao: "joj gde ću sad s ovim prstenom", ja da sam tip koji voli da nosi prstenje nisam - rekao je pa dodao:

- Ovaj prsten ne doživljavam kao nakit, ovo je nekako veza između moje žene i mene, koja je krunisana brakom, i koja nekakvu simboliku ima upravo kroz ovaj prsten. Da li ću ga nositi kroz godinu dana, ni sada ne znam, smetalo mi je u početku, jer nisam navikao. Ja kad se vratim sa nastupa, skinem prstenje, ali ovaj ne skidam.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Par će u novembru dobiti sina, a sada je Saša otkrio kako teku pripreme pred dolazak novog člana porodice:

- Dugo smo radili na tome. Nije sad da smo preko noći postali roditelji. Ne znam još uvek kakav je osećaj. Još uvek onako nestvarno, da kažem. Sad se ja po ceo dan igram sa njim, ako ne bude gimnastičar, ne znam šta će biti - kaže pa dodaje:

- U pripremama jesmo, imamo par opcija za ime, ali nismo još doneli konačnu odluku - rekao je za "Exkluziv".

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Saša je otkrio da su za porođaj odabrali jednu privatnu kliniku, ali i da će prisustvovati porođaju:

- Želim da budem, i kao podrška, ali i da osetim čari očinstva od prve sekunde kad stigne na svet.

- Razmišljali smo da nam bude baš blizu. Ne daj bože, nikad ne znaš, kontrakcije mogu da krenu pre porođaja. Logistički je ovde sve mnogo bliže. Verujem da će sve biti kako treba.

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