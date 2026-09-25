Pevačica Ana Bekuta nedavno je iznenadila javnost odlukom da, nakon čak 12 godina, napusti "Zvezde Granda", takmičenje u kojem je godinama bila deo stručnog žirija. Tokom boravka u popularnom šou-programu, Bekuta je izgradila blizak odnos sa Cecom Ražnatović, zbog čega je informacija da se dve pevačice više ne prate na društvenoj mreži Instagram privukla veliku pažnju.

Foto: ATA images/A. Ahel

Bekuta progovorila o Ceci

Upravo tim povodom mediji su Bekutu, koja je večeras imala nastup, upitali šta se dogodilo između nje i Cece i da li je došlo do nekog nesporazuma.

Bekutin odgovor, međutim, bio je potpuno neočekivan.

Pevačica je iznenađeno upitala novinare da li je moguće da su tek sada primetili da više ne prati Cecu, a potom otkrila da se to zapravo dogodilo još pre godinu dana.

Bekuta je navela da je do otpraćivanja došlo zbog određene situacije koja se dogodila na snimanju, ali nije želela da otkriva detalje niti da govori o tome šta se tačno dogodilo iza kamera.

- Ja sam nju otpratila prošle godine, zbog jedne situacije na snimanju sam stavila tačku na praćenje sa njom. I dalje smo u dobrim odnosima, bez obzira na društvene mreže. Ne znam kada je ona mene otpratila, to nisam proveravala. Foto: Zoran Jovanović

"Nisam više u grupi"

Ana je otkrila i da li se čuje sa kolegama koje su ostale u žiriju.

- Večeras sam zvala Šljivića da pitam kako ide, da li je zadovoljan. Prezadovoljan je, pošto nisam član grupe "Zvezde Granda" rekao je da će mi poslati rejtinge.

Na pitanje da li se nekada umori od pevanja kao što se umorila od žiriranja, rekla je:

- Još uvek ne, kada se umorim od pevanja, to će biti kraj moje karijere. Svaki nastup mi daje novu energiju i novu snagu.

(Kurir)

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