Misa na otvorenom počela je nešto posle 15 časova, nakon što je papa prošao Jelisejskim poljima, gde ga je pozdravio veliki broj vernika.
Lav XIV stigao je na Trg Konkord posle oko 40 minuta vožnje i blagosiljanja vernika duž Jelisejskih polja, a organizatori su prethodno naveli da se na prostoru oko trga i duž avenije okupilo više stotina hiljada ljudi.
Posebnu pažnju privuklo je izvođenje svečane himne „Gloria“ na samom početku mise, uprkos tome što se ona, prema liturgijskom pravilu, peva samo nedeljom i tokom velikih praznika, prenosi „Le Figaro“.
Sveštenik Antoan Barije iz Zajednice Svetog Martina objasnio je da se – u određenim prilikama, kako bi se naglasila svečanost, može dodati „Gloria“.
Tokom mise papa Lav XIV nosio je palijum grčkog oblika, na kojem se nalazi pet krstova Hrista. Na njemu su prikazane i igle koje simbolizuju Hristove eksere.
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Na liturgijskoj odeždi prikazano je i lišće koje „ne vene“, kao podsećanje na teme života i izvora o kojima se govori u liturgijskim tekstovima.
Propoved pape Lava XIV održana je na francuskom jeziku, kao i njegovi govori tokom dosadašnjeg dela posete Francuskoj.
Misa na Trgu Konkord predstavlja centralni događaj drugog dana papine posete Francuskoj i prve papinske posete Parizu nakon posete pape Benedikta XVI 2008. godine.
Pre početka mise, gotovo 1.000 pevača iz 34 hora iz regiona Il de Frans izvodilo je litanije posvećene Devici Mariji.
Nakon mise, papa Lav XIV trebalo bi da napusti Pariz i uputi se ka aerodromu Orli, odakle je planiran let za Lurd, sledeću destinaciju njegove posete Francuskoj.
(Tanjug)