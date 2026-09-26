Misa na otvorenom počela je nešto posle 15 časova, nakon što je papa prošao Jelisejskim poljima, gde ga je pozdravio veliki broj vernika.

Lav XIV stigao je na Trg Konkord posle oko 40 minuta vožnje i blagosiljanja vernika duž Jelisejskih polja, a organizatori su prethodno naveli da se na prostoru oko trga i duž avenije okupilo više stotina hiljada ljudi. Foto: Angelo Carconi/Zuma Press/Profimedia

Posebnu pažnju privuklo je izvođenje svečane himne „Gloria“ na samom početku mise, uprkos tome što se ona, prema liturgijskom pravilu, peva samo nedeljom i tokom velikih praznika, prenosi „Le Figaro“.

Sveštenik Antoan Barije iz Zajednice Svetog Martina objasnio je da se – u određenim prilikama, kako bi se naglasila svečanost, može dodati „Gloria“.

Tokom mise papa Lav XIV nosio je palijum grčkog oblika, na kojem se nalazi pet krstova Hrista. Na njemu su prikazane i igle koje simbolizuju Hristove eksere.

1 million French people singing Salve Regina with Pope Leo XIV at Place de la Concorde This is where King Louis XVI was martyred in the French Revolution https://t.co/Ng6vWy4qhr — Catholic Arena (@CatholicArena) September 26, 2026

Na liturgijskoj odeždi prikazano je i lišće koje „ne vene“, kao podsećanje na teme života i izvora o kojima se govori u liturgijskim tekstovima.

Propoved pape Lava XIV održana je na francuskom jeziku, kao i njegovi govori tokom dosadašnjeg dela posete Francuskoj.

You would be amazed who you help out when you set your videos on X to 'Available to Download' 🇫🇷 🫡 🇻🇦 https://t.co/ZcE9K42BEC — Catholic Arena (@CatholicArena) September 26, 2026

Misa na Trgu Konkord predstavlja centralni događaj drugog dana papine posete Francuskoj i prve papinske posete Parizu nakon posete pape Benedikta XVI 2008. godine.

Pre početka mise, gotovo 1.000 pevača iz 34 hora iz regiona Il de Frans izvodilo je litanije posvećene Devici Mariji.

Nakon mise, papa Lav XIV trebalo bi da napusti Pariz i uputi se ka aerodromu Orli, odakle je planiran let za Lurd, sledeću destinaciju njegove posete Francuskoj.

(Tanjug)

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