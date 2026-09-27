Prema navodima o kojima je preneo "The Wallstreet Journal", Gilfojl je tokom privatne večere u Atini u martu ove godine govorila o tadašnjoj političkoj krizi u Rumuniji i navodno rekla da Sjedinjene Države mogu da urade isto i u Grčkoj.

Osoba koja je prisustvovala večeri, kao i drugi ljudi upoznati sa razgovorom, prema pisanju WSJ-a, preneli su reči američke ambasadorke:

- Možemo to da uradimo u bilo kojoj zemlji koju želimo. Možemo to da uradimo i ovde.“ Foto: Koutsokostas / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ova izjava otvorila ozbiljna pitanja o tome kako pojedini krugovi u američkoj diplomatiji doživljavaju politički suverenitet svojih saveznika. Prizori u kojima predstavnici velikih sila olako komentarišu smene vlasti u prijateljskim zemljama retko izlaze na videlo, ali je ovaj slučaj odjeknuo znatno jače jer dolazi uoči osetljivog izbornog perioda.

Prema izveštaju "The Wallstreet Journal", sve se dogodilo tokom privatne večere u Atini održane u martu 2026. godine, kojoj su prisustvovali grčki i američki zvaničnici. Kada se poveo razgovor o političkoj krizi i kolapsu vlade u Rumuniji, Gilfojl je navodno izgovorila spornu poruku.

Američka ambasadorka i njen advokat osporili su opis tog razgovora.

I am deeply saddened to learn of the death of four American citizens in yesterday’s explosion in central Athens. My thoughts and prayers are with the families and the loved ones of those killed and injured in this horrific incident. Our hearts are with them during this difficult time. I extend my deepest appreciation to the Greek first responders who worked tirelessly at the scene. The U.S. Embassy is providing consular assistance and support to the victims’ families. — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 26, 2026

Oštra reakcija grčkog ministra

Prema istim izvorima, na teške reči odmah je reagovao grčki ministar životne sredine i energetike Stavros Papastavru. On je hladno uzvratio ambasadorki, istakavši da Sjedinjene Američke Države ne mogu da menjaju Vladu Grčke jer su nju na izborima izabrali isključivo grčki birači.

Ovo razotkriva koliko diplomatski dijalog može postati problematičan kada se sa partnerskih odnosa pređe na teren političkog nametanja. Stvar ima još veću težinu jer Gilfojl u Grčkoj i na Balkanu igra izuzetno agresivnu ulogu u guranju američkih korporativnih i energetskih interesa, posebno kada je reč o širenju izvoza američkog tečnog prirodnog gasa (LNG).

Kada se takvo agresivno zagovaranje trgovine spoji sa retorikom koja sugeriše moć rušenja ili postavljanja vlada, priča prestaje da bude čisto ekonomska i postaje pitanje nacionalne bezbednosti, smatra grčki portal Banking News.

Navodna izjava posebno je privukla pažnju zbog pitanja političkog uticaja i odnosa između dve savezničke države. Grčka i SAD blisko sarađuju u okviru NATO-a, odbrane i energetike, a Gilfojl je poslednjih meseci imala istaknutu ulogu u promovisanju američkih energetskih i poslovnih interesa u Grčkoj i širem području Balkana.

Zanimljiv tajming objave

Grcima je posebno zanimljiv tajming ove objave. Činjenica da je sporni razgovor procurio u javnost gotovo šest meseci nakon što se dogodio navodi na zaključak da iza svega stoje i domaća politička kalkulisanja, smatraju.

U pozadini priče odvija se i intenzivno unutarstranačko i međunarodno umrežavanje, tvrdi Banking News. Republikanci u SAD-u sve više nastoje da izgrade širu konzervativnu mrežu u Atini, o čemu svedoče i nedavni susreti Gilfojl sa bivšim grčkim premijerom Antonisom Samarasom, koji odavno neguje bliske veze sa tom američkom strankom.

Sa druge strane, aktuelni premijer Kirijakos Micotakis nastoji da održi snažne kanale sa uticajnom grčko-američkom dijasporom. Tokom nedavne posete SAD-u fokusirao se na moćne ličnosti poput milijardera DŽona Catsimatidisa, što je posebno važno uoči predstojećih izbora na kojima će grčka dijaspora prvi put moći da glasa poštom.

Kimberly Guilfoyle—Don Jr.'s former fiancee and the U.S. Ambassador to Greece—is puzzling officials with her persistent promotion of a single Greek company. https://t.co/sY03rd6fpD — The Wall Street Journal (@WSJ) September 27, 2026

Međutim, nad celim procesom visi i senka Donalda Trampa. Iako Tramp javno biranim rečima govori o grčkom premijeru, u Vašingtonu se ne zaboravlja da je Micotakis tokom američke predsedničke trke otvoreno navijao za Kamalu Haris.

Zbog svog izuzetnog geostrateškog položaja, luke u Aleksandrupolisu i vojne baze u zalivu Suda, koja igra ključnu ulogu u američkim operacijama usred tenzija sa Iranom, Grčka ostaje nezaobilazan stub američke arhitekture u istočnom Sredozemlju.

Predstojeći izbori u Atini stoga neće biti samo lokalni politički dvoboj, već poligon na kojem će, uz veliki oprez i interesovanje, odnose snaga pratiti Vašington, Moskva i vodeći globalni poslovni krugovi, zaključuje grčki Banking News.

(WSJ)

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