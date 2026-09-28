Let DL251 preusmeren je u Porto i bezbedno je sleteo, navodi se u saopštenju kompanije, prenosi „Reuters“.

Foto: Bayne Stanley/Zuma Press/Profimedia

 

Prema podacima servisa "Flightradar24", avion je poleteo iz Barselone u 15 časova i 15 minuta, a u Porto sleteo u 17 časova i 45 minuta.

Osam putnika iz aviona tipa "Airbus A330" zbrinuto je na pisti aerodroma „Francisco Sá Carneiro“ u Portu, dok je troje prevezeno u bolnicu, izjavila je za „Reuters“ telefonom portparolka portugalske Uprave za vanredne situacije i civilnu zaštitu.

Ona je dodala da je do prinudnog sletanja došlo zbog dima u kabini aviona.

(Tanjug)

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