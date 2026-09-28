– Ovo je istorijska pobeda i velika prekretnica – napisala je Le Pen na društvenoj mreži „X“.

Nacionalno okupljanje povećalo je broj mesta u Senatu sa tri na 15, čime je premašilo prag od 11 senatora potrebnih za formiranje grupe. Polovinu sastava Senata svake tri godine bira oko 42.000 lokalnih zvaničnika. Foto: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Depositphotos/psychoshadow

Le Pen je navela da će nova grupa njene stranke u Senatu „služiti kao ključna platforma tokom predsedničke kampanje“.

S druge strane političkog spektra, pokret Nepokorena Francuska Žan-Lika Melanšona takođe je osvojio svoje prvo mesto u Senatu.

Senat će i dalje kontrolisati savez poslanika konzervativnih Republikanaca i centrističke grupe, iako je taj blok izgubio nekoliko mesta.

Jedan centristički senator, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, ocenio je za „Politico“ da je formiranje grupe Nacionalnog okupljanja „vrhunac njihovog učvršćivanja na političkoj sceni“.

– Većina desnog centra ostaće ista, a naš posao biće da obezbedimo stabilnost. Ako neko bude želeo da dira institucije, mi ćemo biti tu da garantujemo stabilnost – dodao je senator za „Politico“.

(Politico.eu)

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