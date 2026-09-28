– Ovo je istorijska pobeda i velika prekretnica – napisala je Le Pen na društvenoj mreži „X“.

Nacionalno okupljanje povećalo je broj mesta u Senatu sa tri na 15, čime je premašilo prag od 11 senatora potrebnih za formiranje grupe. Polovinu sastava Senata svake tri godine bira oko 42.000 lokalnih zvaničnika.

Foto: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Depositphotos/psychoshadow

 

Le Pen je navela da će nova grupa njene stranke u Senatu „služiti kao ključna platforma tokom predsedničke kampanje“.

S druge strane političkog spektra, pokret Nepokorena Francuska Žan-Lika Melanšona takođe je osvojio svoje prvo mesto u Senatu.

Senat će i dalje kontrolisati savez poslanika konzervativnih Republikanaca i centrističke grupe, iako je taj blok izgubio nekoliko mesta.

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Jedan centristički senator, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, ocenio je za „Politico“ da je formiranje grupe Nacionalnog okupljanja „vrhunac njihovog učvršćivanja na političkoj sceni“.

– Većina desnog centra ostaće ista, a naš posao biće da obezbedimo stabilnost. Ako neko bude želeo da dira institucije, mi ćemo biti tu da garantujemo stabilnost – dodao je senator za „Politico“.

(Politico.eu)

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