Maja Odžaklijevska oprostila se od dugogodišnje estradne karijere i gradskog života kako bi mir pronašla u prirodi, okružena porodicom i životinjama. Iako živi daleko od svetla reflektora, njen burni ljubavni život i dalje privlači pažnju javnosti, s obzirom na to da je čak 12 puta stupala u brak, a svaki od njih okončan je iz istog razloga.
Kako je Maja Odžaklijevska svojevremeno rekla, nikada nije želela da toleriše zvocanje i postupke partnera koji joj se nisu dopadali, već je bračne nesuglasice rešavala po kratkom postupku.
„Imala sam dvanaest takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja strpam sve stvari u kese za đubre i kažem: 'Stvari su ti ispred.' Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: 'Jedan se otegao, drugi se protegao”, pričala je ona svojevremeno.
Nakon povlačenja sa scene, njen najveći fokus i radost jeste unuk Luka, kome je dijagnostikovan autizam. Pevačica je bila prva koja je primetila da je dečaku potrebna stručna pomoć kada je imao samo dve godine.
„Luka je imao dve godine kada sam videla da sa njim nešto nije u redu. Predložila sam ćerki da ga vodimo u Institut za decu ometenu u razvoju, a ona mi je rekla: 'Ajde, mama, molim te, ne izmišljaj'. Rekla sam joj da znam da je teško svakoj majci da prihvati da sa njenim detetom nešto nije u redu, ali da moramo to da uradimo. Mislila sam da je bolje da ispravljamo to što treba da se ispravi dok je još mali”.
(Blic)