Govoreći o državnom budžetu Rusije – u kojem deficit iz godine u godinu raste – Putin je istakao da je neophodno "eliminisati svaki populizam koji nas iznutra razara".

Foto: Depositphotos/alex83-ch, Kristina Solovyova/Zuma Press/Profimedia

 

- Rusija, za razliku od nekih – nećemo upirati prstom – ne može da trči po svetu i ponižavajuće prosi milostinju sa ispruženom rukom. Prvo, zato što je to, kao što sam već rekao, ponižavajuće.

Drugo, niko nam ništa neće dati, to dobro znamo. I treće, što je najvažnije, nama to nije potrebno. Ruski finansijski i ekonomski sistem deluju sigurno.

Najvažnije je ne praviti greške i odgovorno pristupiti rešavanju zadataka u ovim izuzetno važnim oblastima", rekao je Putin.

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Dana 20. septembra završeno je trodnevno glasanje na izborima za Državnu dumu Rusije.

Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija osvojila je rekordnih 355 od 450 mesta u ruskom parlamentu.

(RIA Novosti)

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