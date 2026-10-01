Govoreći o državnom budžetu Rusije – u kojem deficit iz godine u godinu raste – Putin je istakao da je neophodno "eliminisati svaki populizam koji nas iznutra razara".

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- Rusija, za razliku od nekih – nećemo upirati prstom – ne može da trči po svetu i ponižavajuće prosi milostinju sa ispruženom rukom. Prvo, zato što je to, kao što sam već rekao, ponižavajuće.

Drugo, niko nam ništa neće dati, to dobro znamo. I treće, što je najvažnije, nama to nije potrebno. Ruski finansijski i ekonomski sistem deluju sigurno.

🇷🇺Putin: Birileri gibi sadaka dilenmeyiz Rus lider Putin, adını vermeden Vladimir Zelenskiy'i işaret ederek, "Rusya, bazıları gibi dünyayı dolaşıp alçaltıcı bir şekilde sadaka dilenemez ve buna ihtiyacı da yok" dedi https://t.co/5LNOPa4rnI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 30, 2026

Najvažnije je ne praviti greške i odgovorno pristupiti rešavanju zadataka u ovim izuzetno važnim oblastima", rekao je Putin.

Dana 20. septembra završeno je trodnevno glasanje na izborima za Državnu dumu Rusije.

Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija osvojila je rekordnih 355 od 450 mesta u ruskom parlamentu.

(RIA Novosti)

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