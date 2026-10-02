Ana Nikolić donela je konačnu odluku da stavi tačku na svoju višedecenijsku muzičku karijeru.

Nakon što objavi naredni studijski album i odradi veliku oproštajnu turneju širom Srbije, Ana Nikolić planira da se zauvek povuče sa scene i mikrofon okači o klin.

Ana trenutno aktivno radi na svom novom, ujedno i poslednjem albumu, kojim želi da na spektakularan način zaokruži svoju bogatu muzičku priču. Kako sama ističe, svojoj vernoj publici duguje nezaboravan oproštaj uz seriju velikih koncerata. Foto: ATA images/M. M.

- Dugujem publici zaista jedan veliki koncert, možda i dva ili tri u Beogradu i velike koncerte po velikim gradovima. To će biti jedna velika turneja, koju ja sada pripremam s novim, sledećim albumom, verovatno i oproštajnim - otkrila je pevačica u emisiji "Ekskluzivno".

Nikolićeva je otvoreno i iskreno govorila o razlozima ove drastične odluke, izdvajajući dva ključna faktora. Prvi su njene godine i želja da dostojanstveno napusti scenu pre nego što zađe u šestu deceniju.

- Nešto se ne vidim na sceni posle pedesete godine, da skačem po binama i padam. Što bi rekla moja baba: "I valjaš se po kabinama". Ali obično sama sebe demantujem ili me publika vrati. Nešto se desi, neki inat proradi u meni. Dignem ruke od svega, sve me nervira jer nije nešto kako želim. Ja ili radim nešto kako treba da se radi, ili neću nikako da radim - objasnila je Ana. FOTO: Printskrin Pink

Međutim, drugi i svakako najvažniji razlog za odlazak jeste nenadoknadiv gubitak legendarne autorke Marine Tucaković, koja je stajala iza njenih najvećih hitova i oblikovala njen prepoznatljivi muzički identitet.

- Prvo i osnovno je što više nema Marine Tucaković, takva žena se rađa jednom u zilion godina. Mnogo mi fali, navikla sam da je ona tu - emotivno je zaključila pevačica.

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(Informer)