Prema prekršajnom nalogu Opštinskog suda u Varaždinu, posao je obavljala na crno i tako zaradila 50 evra, iznos koji joj je takođe oduzet, javlja portal Podravski.hr.

Foto: Branislav Kapetanovic/Panthermedia/Profimedia

 

Zaradila ukupno 50 evra

Sud je utvrdio da je žena od sredine maja do 8. jula ove godine u Varaždinu pružala usluge čišćenja raznim fizičkim licima. Posao nije prijavila poreskim organima niti ga je registrovala, a naplatila je ukupno 50 evra.

U presudi se navodi da se takav "rad smatra neregistrovanom delatnošću bez obzira na mali obim posla i nisku zaradu". Prekršaj je dokazan na osnovu dokumentacije Državnog inspektorata.

Sud je kao olakšavajuću okolnost uvažio činjenicu da žena do sada nije bila prekršajno kažnjavana. Zakon za ovakav prekršaj propisuje kaznu od 1.327 do 2.654 evra, a njoj je izrečen najniži mogući iznos.

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Mora da vrati zarađeni novac i plati troškove postupka

Osim novčane kazne, oduzima joj se i 50 evra stečene zarade i mora da podmiri 20 evra troškova postupka. Kaznu je dužna da plati u roku od 60 dana. Ako u tom roku uplati dve trećine izrečene kazne, to jest 884 evra, smatraće se da je novčana kazna u celosti plaćena.

(Podravski.hr)

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