Voditeljka je pozirala pored bazena u minijaturnom bikiniju, a u prvom planu bile su njene bujne grudi, za koje je ranije otkrila da je u njih ugradila čak 425 kubika silikona, ali i njen izrazito tanak struk.

Foto: TV Pink printskrin

 

Jovana je pokazala izvajanu figuru i još jednom dokazala koliko vodi računa o svom izgledu. Poznato je da već godinama predano trenira i ne odustaje od fizičke aktivnosti, zbog čega je svoju liniju dovela do forme kojom se očigledno ponosi.

Voditeljka često ističe koliko joj je važna disciplina, a sudeći po najnovijim fotografijama, ni ovog puta nije propustila priliku da pokaže rezultate svog truda.

Jovana je ranije govorila o odluci da uradi estetsku korekciju, ističući da je promena bila nešto što je dugo želela i da ju je napravila prvenstveno zbog sebe.

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- Ja sam ovo uradila zbog sebe, mnogo sam to želela. Zašto svako put kad žena odluči da uradi nešto na sebi okolina i malograđani to gledaju osuđujuće? Ne gledaju osuđujuće kad rađa dete i podrazumeva se da ona doji. Ja sam dojila godinu dana i opet ću ako me Bog blagoslovi. Žene koje su dojile i kojima su raščepljene dojke, oklembešene kao moje, kao palačinka i što su kritikovali na Instagramu. Ja sam samo uradila rekonstrukciju, prirodne grudi su mi četvorka. Možete da vidite kolike sam grudi imala tokom trudnoće i samo sam rekonstruisala. Nije svaki silikon kao majmunsko du*e i kao fudbalska lopta. Moje grudi su fenomenalne, napravljeno je remek delo. Stavio mi je 425 kubika, jake četvorke - govorila je Jovana za „Pink“.

(Telegraf.rs)

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