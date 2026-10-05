Kako se navodi, ulaganje u toplotne pumpe i električna vozila može da donese uštede koje su jednake periodu od dve godine besplatnog grejanja za prosečno domaćinstvo u EU. Stručnjaci navode da bi te uštede mogle da budu još veće ukoliko nacionalne vlade prilagode poreze na energiju i ako se struja koristi tokom perioda manje potrošnje.

Istraživači su analizirali pet država EU i utvrdili da se uštede na računima za energiju značajno razlikuju u zavisnosti od lokalnih cena energije i potreba domaćinstava. Foto: Animaflora PicsStock/Alamy/Profimedia

Ipak, uštede su bile „svuda značajne“, pri čemu je prosek za EU dostigao 2.200 evra godišnje.

Koliko može da se uštedi uz toplotnu pumpu i električni automobil?

Izveštaj pokazuje da bi nemačka domaćinstva mogla da uštede najmanje 1.950 evra godišnje prelaskom na toplotnu pumpu i električno vozilo, što je približno jednako čitavoj godini besplatnog grejanja doma.

U Španiji bi godišnja ušteda porasla na 2.000 evra, što odgovara periodu od 22 meseca besplatne električne energije.

Od pet analiziranih zemalja, Francuska je ostvarila najbolji rezultat, jer bi domaćinstva mogla da uštede čak 3.070 evra godišnje prelaskom na ove tehnologije.

Za Poljsku i Italiju godišnje uštede iznosile bi 1.870, odnosno 1.780 evra.

"CONCITO" navodi da su ove procene zasnovane na podacima "Eurostat"-a iz perioda pre rata sa Iranom, tokom kojeg su cene nafte i gasa naglo skočile.

– Shodno tome, ove procene mogu se smatrati relativno konzervativnim. Nedavni skokovi cena fosilnih goriva samo dodatno potvrđuju ekonomsku opravdanost elektrifikacije i političku potrebu da se potrošači zaštite od cenovnih šokova – poručili su autori istraživanja.

Rat sa Iranom podstakao bum obnovljivih izvora energije

Sukob na Bliskom istoku je pokrenuo talas ulaganja u obnovljive izvore energije širom Evrope, jačajući domaću proizvodnju čiste energije.

Prodaja toplotnih pumpi u Ujedinjenom Kraljevstvu porasla je za više od 50 odsto u prve tri nedelje marta u poređenju sa istim periodom u februaru, kažu podaci energetske kompanije "Octopus Energy". To se poklopilo sa zatvaranjem Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih transportnih ruta za fosilna goriva, kroz koji obično prolazi petina svetskih zaliha nafte.

Prodaja toplotnih pumpi za domaćinstva porasla je u proseku za 25 odsto u prvom kvartalu 2026. godine u Francuskoj, Nemačkoj i Poljskoj, u poređenju sa istim periodom 2025. godine.

U Nemačkoj su toplotne pumpe nadmašile prodaju tradicionalnih gasnih kotlova, uprkos tome što je zemlja nedavno ublažila svoj zakon o zelenom grejanju.

(EuroNews)

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