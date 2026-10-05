Anastasija Ražnatović i fudbaler Nemanja Gudelj 15. jula su postali roditelji.

Anastasija se sada oglasila i podelila prvu fotografiju sa naslednikom dok ga uspavljuje. Foto: Instagram printskrin/raznatovicanastasija

- Besane noći su teške, ali istovremeno i posebne jer ih provodim sa tobom. Neka te Bog blagoslovi - napisala je.

Podsetimo, Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a dečak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu". Dečak je dobio ime koje nije preterano često na našim prostorima, ali koje sa sobom nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju. Foto: Instagram printskrin/nemanjagudelj

Pored roditelja, dolazak naslednika obradovao je bake i deke, Nebojšu i Oliveru, kao i Nemanjinu sestru Vanju i brata Dragišu. Otac Nemanje Gudelja, Nebojša Gudelj, prvi put je sada govorio o emocijama koje su ga preplavile kada je ugledao unuka.

- To treba doživeti, a kada doživite, zaista je teško opisati rečima. Kada dobiješ svoju decu, misliš da si već upoznao najveću moguću ljubav, a onda dođe unuče i otvori se jedna potpuno nova emocija, jedna nova radost. To je velika sreća koja sa sobom donosi mnogo radosti, ponosa i zahvalnosti. Mislim da smo oboje bili veoma emotivni, ali supruga je to ipak doživela nekako emotivnije od mene. Ja sam možda pokušavao malo duže da se držim - rekao je otac Nemanje Gudelja.

(Blic)

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