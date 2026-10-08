O njegovom privatnom životu malo se zna, ali je poznato da je on već duže vreme u vezi sa 20 godina mlađom partnerkom Leontinom Bilandžijom.

O njemu se nakon izlaska iz bolnice gotovo ništa ne zna, međutim njegova devojka i te kako privlači pažnju javnosti.

Foto: Jennifer Wright / Alamy / Profimedia, Milan Maričić/ATA images

 

Ona je postala poznata nakon učešća u rijalitiju "Parovi" a o njoj se nije puno pisalo nakon rijalitija.

Inače, Leontina je i pre Zorana volela problematične momke, pa je bila u vezi sa muškarcem koji je dve godine proveo u zatvoru zbog falsifikovanja novčanica, piše Kurir.

Nakon toga Leontina je napustila zemlju i neko vreme živela u Crnoj Gori, tačnije u Budvi.

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Podsetimo, Iako ranije nije želeo da otkriva kako je uplovio u vezu sa Leontinom, Zoran Marjanović ne krije da ga je bivša rijaliti učesnica osvojila lepotom, pameću, ali i dobrom dušom.

Foto: Printskrin/Facebook/Leontina Bilandžija

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Foto: Printskrin/Facebook/Leontina Bilandžija

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Na Fejsbuku joj je redovno komentarisao fotografije, ali su u maju iznenada prekinu vezu.

- Zoran je slab na žene. On voli lepe i atraktivne dame, a naročito pevačice, doduše i učesnice rijaliti programa su mu i te kako simpatične. Slab je on na njih, ali i one na njega. Ne deli on epitete "ljubavi, srce, mače" bilo kome. Izgleda da veza nije potrajala i da su dobri prijatelji - rekao je dobro upućen izvor ranije za medije, ali se situacija promenila, pa su oni i dalje zajedno.

(Telegraf.rs)

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