Kompozitor Zoran Marjanović primljen je u Urgentni centar sa teškim telesnim povredama i kontuzijom mozga nakon što je u noći između petka i subote brutalno pretučen u stanu na Paliluli. Nakon zbrinjavanja i zadržavanja na bolničkom lečenju, Marjanović se oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk kako bi objasnio šta se dogodilo i demantovao speculacije o razlozima napada.

U svojoj objavi Zoran Marjanović obratio se javnosti sledećim rečima: Foto: TV Pink printskrin

- Pozdrav prijatelji, pozdrav i Vama neprijatelji. Oporavljam se nakon teških telesnih povreda, nadam se da neću imati posledice. Želim samo kratko da se osvrnem na temu o fizičkom napadu na mene - napisao je Zoran i dodao:

- Lice koje je izvršilo napad na mene nije spominjalo nikakav novac, niti je spominjalo slučaj ubijene supruge. U tom trenutku nije imalo kontrolu nad sobom i svojim postupcima, ne bih mogao da povežem napad sa bilo čime, smatram da je napad lične prirode - naveo je Marjanović.

Zoran je dodao da ne zna ko je osoba koja ga je napala, kao i da mu nije bila poznata odranije. Foto: Milan Maričić/ATA images

- Zaista ne znam o kom licu je reč, nije mi ni poznanik, a kamoli prijatelj. Neću dozvoliti da se od svega pravi priča koja nema veze sa istinom - poručio je.

Na kraju je istakao da se više neće oglašavati povodom ovog slučaja.

- Ovo je moje poslednje oglašavanje na ovu temu. Na ovo stavljam tačku. Pozdrav svima, budite u miru, Bog uz Vas - napisao je Zoran Marjanović.

Ponovo mu se sudi za ubistvo supruge

Podsetimo, u Višem sudu u Beogradu je nedavno za 7. oktobar odloženo suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom da je 2. aprila 2016. godine ubio svoju suprugu Jelenu Marjanović.

Suđenje je odloženo zbog tehničkih problema sa puštanjem video-snimaka sa nadzornih kamera na dan ubistva.

Veštak je predložio da na narednom suđenju svi snimci budu pregledani. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Zoran Marjanović od početka suđenja negira krivicu.

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Marjanović bio osuđen na maksimalnu kaznu za krivično delo teško ubistvo od 40 godina.

Apelacioni sud je 3. oktobra 2023. godine ukinuo Marjanoviću pritvor i od tada se brani sa slobode.

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