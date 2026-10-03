Zoran Marjanović, tekstopisac kome se ponovo sudi u slučaju ubistva njegove supruge, pevačice Jelene Marjanović, noćas je, doživeo ozbiljan napad, nakon kojeg je hitno prevezen u Urgentni centar.

Marjanović je zadobio je udarce u predelu glave i tela, a lekari su, prema informacijama, konstatovali kontuziju mozga i on je zadržan na bolničkom lečenju (njegovu kompletnu izjavu pročitajte na OVOM linku).

Foto: TV Pink printskrin

 

 

Marjanović se poslednjih godina nalazi pod posebnom pažnjom javnosti zbog sudskog postupka koji se vodi protiv njega povodom ubistva njegove supruge Jelene. NJegov život je od tada u velikoj meri obeležen sudskim procesima, medijskim interesovanjem i brojnim kontroverzama koje su pratile ovaj slučaj.

Incident se dogodio u stanu prijatelja

Zoran Marjanović pretučen je noćas, a kako piše "Blic", on je slučaj prijavio policiji. Naime, kako dalje saznajemo, Zoran Marijanović posvađao se sa prijateljem, nakon čega je došlo do tuče.

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Foto: TV Pink printskrin

 

 

Kako navode, Zorana Marjanovića je prijatelj udarao više puta pištoljem u glavu, a sve se dogodilo noćas oko tri sata.

Foto: Milan Maričić/ATA images

 

 

Zoran Marjanović je, pored toga, u policiji ispričao i to da su on i njegov prijatelj bili zajedno u stanu na Paliluli, nakon čega je došlo do incidenta.

Zoran je nakon tuče dobio teške telesne povrde u vidu nagnječenja mozga.

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