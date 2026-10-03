Zoran Marjanović, tekstopisac kome se ponovo sudi u slučaju ubistva njegove supruge, pevačice Jelene Marjanović, noćas je, doživeo ozbiljan napad, nakon kojeg je hitno prevezen u Urgentni centar.
Marjanović je zadobio je udarce u predelu glave i tela, a lekari su, prema informacijama, konstatovali kontuziju mozga i on je zadržan na bolničkom lečenju (njegovu kompletnu izjavu pročitajte na OVOM linku).
Marjanović se poslednjih godina nalazi pod posebnom pažnjom javnosti zbog sudskog postupka koji se vodi protiv njega povodom ubistva njegove supruge Jelene. NJegov život je od tada u velikoj meri obeležen sudskim procesima, medijskim interesovanjem i brojnim kontroverzama koje su pratile ovaj slučaj.
Incident se dogodio u stanu prijatelja
Zoran Marjanović pretučen je noćas, a kako piše "Blic", on je slučaj prijavio policiji. Naime, kako dalje saznajemo, Zoran Marijanović posvađao se sa prijateljem, nakon čega je došlo do tuče.
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Kako navode, Zorana Marjanovića je prijatelj udarao više puta pištoljem u glavu, a sve se dogodilo noćas oko tri sata.
Zoran Marjanović je, pored toga, u policiji ispričao i to da su on i njegov prijatelj bili zajedno u stanu na Paliluli, nakon čega je došlo do incidenta.
Zoran je nakon tuče dobio teške telesne povrde u vidu nagnječenja mozga.