"Wall Street Journal", pozivajući se na tekstualne poruke između bivše partnerke Donalda Trampa Mlađeg i Erika Detersa, advokata iz Kentakija i nekadašnjeg kandidata za Kongres, navodi da je Gilfojl taj novac tražila nekoliko dana pre saslušanja za njeno potvrđivanje na funkciju u julu 2025. godine.

Deters je od Gilfojl tražio pomoć u rešavanju svojih poreskih i pravnih problema sa američkom Poreskom upravom ("IRS"), objavio je "Wall Street Journal", uz seriju fotografija koje, kako se navodi, prikazuju njihove poruke. Foto: Koutsokostas / Shutterstock Editorial / Profimedia

– Dušo, molim te, treba mi da ovo završiš za mene danas – napisala je Detersu putem aplikacije "Signal" 3. jula, prema navodima "Wall Street Journal"-a, uz emotikon sklopljenih ruku i "PDF" dokument sa instrukcijama za uplatu kompaniji "American Express".

– Možeš jednostavno da pošalješ ovde. Neće se nigde pojaviti ako novac pošalješ elektronskim transferom "American Express"-u, to je sve što će se videti. Molim te.

– To što ti hitno treba 100.000 dolara, nažalost, neće moći da prođe – navodno joj je odgovorio. – Ne mogu to da uradim, a da se prethodno ne razvedem.

– Zovem te već više od nedelju dana bez prestanka – odgovorila je Gilfojl. – Mogao bi da budeš ovde i sastaneš se sa Bilijem Longom.

Long je u junu bio imenovan za komesara Poreske uprave SAD, ali ga je predsednik Donald Tramp smenio u avgustu.

Deters (63) odbio je da uplati novac, a za "Wall Street Journal" rekao je da mu je Gilfojl obećala da će, ukoliko to učini, „biti tvoj Trampov saveznik do kraja života, zauvek i doveka“, ali da na kraju „nije ispunila ništa od onoga što je obećala“.

U nekoliko delova prepiske koju je objavio "Wall Street Journal", Gilfojl je navodno izrazila zabrinutost zbog mogućeg pisanog traga.

– Eriče, stvarno bih volela da prestaneš da sve ovo stavljaš na papir – napisala je u jednoj poruci. – To je zaista opasno i nije dobro ni za tebe ni za mene, kada bi jednostavno mogao da me pozoveš preko "Signal"-a.

– Kakva noćna mora, bukvalno ćeš me koštati ambasadorske funkcije, prestani da pišeš – dodala je u drugoj poruci.

DŽesi Binol, advokat Gilfojl, rekao je za list da ambasadorka osporava autentičnost poruka, ali nije izneo konkretne detalje.

Tokom posete Grčkoj, američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je upoznat sa tekstom "Wall Street Journal"-a, ali da ne zna da li je on tačan i da neće komentarisati slučaj.

– Vi hodate okolo misleći da je nešto što vam je neki izvor rekao, a vi objavili, jevanđelje. Nije jevanđelje. Za mene to nije jevanđelje. Tako mi ne radimo stvari – rekao je Rubio u podnožju svog aviona, dok je Gilfojl, koja je došla da ga isprati iz Grčke, stajala u blizini.

Zvaničnik Ambasade SAD rekao je za "Wall Street Journal":

– Karijera Gilfojl, kako u javnoj službi tako i van nje, vođena je dubokim i trajnim vrednostima.

Ona je prošla detaljnu proveru koju je sproveo dvostranački Odbor za spoljne poslove Senata i dobila potvrdu američkog Senata. Ambasadorka ostaje posvećena tome da američki narod predstavlja predano i časno.

Deters, koji je radio i kao jutarnji radio-voditelj u Ohaju, pisao kantri pesme i bio suvlasnik regionalnog lanca picerija, rekao je da je Gilfojl prvi put upoznao kada je organizovao događaj pod nazivom "Freedom Fest" u Kentakiju tokom pandemije koronavirusa i platio joj 300.000 dolara da govori zajedno sa drugim članovima Trampove porodice.

Prema podacima Federalne izborne komisije koje citira "Wall Street Journal", Deters je 2022. godine donirao i 125.000 dolara političkom komitetu koji je podržavao Trampa.

„Možemo da srušimo svaku vladu na Balkanu“

Podsetimo, izjava koja se pripisuje američkoj ambasadorki u Grčkoj, Kimberli Gilfojl, izazvala je pravu političku oluju na Balkanu. Prema navodima koje je preneo "The Wall Street Journal", Gilfojl je tokom privatne večere u Atini u martu ove godine govorila o tadašnjoj političkoj krizi u Rumuniji i navodno rekla da Sjedinjene Države mogu da urade isto i u Grčkoj.

Osoba koja je prisustvovala večeri, kao i drugi ljudi upoznati sa razgovorom, prema pisanju "WSJ"-a, preneli su reči američke ambasadorke:

– Možemo to da uradimo u bilo kojoj zemlji koju želimo. Možemo to da uradimo i ovde.

Ova izjava otvorila je ozbiljna pitanja o tome kako pojedini krugovi u američkoj diplomatiji doživljavaju politički suverenitet svojih saveznika. Prizori u kojima predstavnici velikih sila olako komentarišu smene vlasti u prijateljskim zemljama retko izlaze na videlo, ali je ovaj slučaj odjeknuo znatno jače jer dolazi uoči osetljivog izbornog perioda.

(WSJ)

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