Zadobio je strašne povrede, a ovo neverovatno iskustvo opisao je u dokumentarnom filmu autora Radovana Kovača, na "YouTube" kanalu „Izazovi avanturu“.

Kako je na početku rekao, kao nadzornik u Parku prirode Piva zaposlen je desetak godina. Pošto je i lovac, kaže da je tokom života stekao utisak da su životinje plašljive, posebno one manje.

Medvede je, kako kaže, sretao na stotine puta. Foto: Printskrin/Youtube/Izazovi avanturu

– Uvek sam govorio: „LJudi, medved je kukavica koji se svega boji. Čuje galamu, povuče se, pogotovo mečka sa mečićima. Odlazi da ih štiti, neće da bude tu blizu“ – rekao je Miljan.

A onda je došao kobni dan u novembru 2024... Miljan je sa društvom drugih lovaca po lepom i sunčanom danu otišao u lov na divlje svinje.

I onda je u jednom trenutku čuo režanje. U narednom momentu napao ga je medved.

– Samo sam čuo režanje. U sekundi sam se okrenuo, a on je već skočio na mene i uhvatio me za glavu. Ma koliko da sam se branio rukama, stegao me je čeljustima. Puška mi je u trenutku ispala. Kako me je zgrabio u skoku, pod inercijom me je povukao u stranu. Pali smo i počeli da se kotrljamo niz veliku padinu. Srećom je tu bila strmina, da je bila ravnica, medved bi me pritisnuo i uradio ono što je naumio. Kotrljali smo se, a on mi nije puštao glavu. Jasno sam čuo kako mi krcka lobanja... Znao sam da ne smem da se predam, jer kad medved uhvati žrtvu, odmah gleda kako bi mogao da je zakopa – prisetio se Miljan ovog horora. Foto: Printskrin/Youtube/Izazovi avanturu

– Pustio me je, ali mi je glava već bila teško povređena. Nisam osećao nikakav bol, valjda od adrenalina. Bio sam na njemu i pokušavao da mu uhvatim vrat. Ali to je vrat... Nemoguće je opisati, ništa mu nisam mogao. Imao sam nož u torbici, ali nisam mogao da ga izvučem. U toj bezizlaznoj situaciji, uspeo sam da mu zabijem prst u oko. Tog momenta medved me je ponovo uhvatio – i za ruke i noge, i za stomak – nastavlja Miljan.

Borba se nastavila još neko vreme, a onda je odjednom prestala.

– Kidao me je i odjednom stao. Čuo sam ga kako tapka po lišću s leve strane... i otišao je – kaže Miljan.

Tada je počeo da viče i doziva druge lovce. Zbog povreda nije mogao da ustane. Izvukao je telefon iz torbice, ali je video da ga je medved potpuno uništio zubima.

I taman kada je poverovao da je opasnost prošla i da je medved otišao svojim putem – zver se vratila.

– Lice mi je bilo odvaljeno... Držao sam ga rukama i zapomagao da me moji momci čuju. Vikao sam „Upomoć!“, možda je to bila greška. Da sam ćutao, možda bi se medved više udaljio. Ali me je čuo, vratio se i ponovo me povukao niz padinu. Vukao me je, komadao i onda opet stao – nastavlja Miljan.

Kako kaže, u tom trenutku više nije znao šta se dešava.

– Nisam mogao ništa. Nisam smeo ni reč da izgovorim. Sigurno pet-šest minuta nisam smeo glasa da pustim. Polako sam se pomerao na zadnjici, klizio u tišini, samo da se što više udaljim od njega ako je još tu – priča Miljan.

U agoniji, obliven svojom krvlju i ne osećajući bol od šoka, uspeo je da se odmakne oko sto metara od mesta napada. Tada je konačno čuo glasove lovaca koji su ga tražili.

Kada su ga pronašli, zatekli su stravičan prizor. Foto: Printskrin/Youtube/Izazovi avanturu

– Miljan uopšte nije imao lice. Faca mu je ispala u stranu... Bukvalno pričaš sa živim mesom – prisetio se jedan njegov prijatelj.

Srećom, Miljan je ubrzo helikopterom prebačen u bolnicu u Podgorici, a odatle je kasnije zbog izuzetno teških povreda nastavio lečenje na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

– To je brutalna povreda koja se maltene može svesti u karakteristiku po intenzitetu onih velikih teških ratnih rana – rekla je prim. dr Ivana Krstić Lečić.

Doktori kažu da nije postojala kost na Miljanovom licu koja nije bila polomljena. Mnogi delovi kostiju su nedostajali, najviše sa desne strane lica. Miljanova desna jabučica bila je skroz izmeštena, maltene kod usta, a vid mu je bio uništen iako je očna jabučica još bila živa.

Povrede su bile kao da je bomba eksplodirala pored njega ili kao da su nanete vatrenim oružjem.

Miljanu su od ovog stravičnog susreta s medvedom ostale trajne posledice – izgubio je oko. Ali, živ je. Vratio se svakodnevnom životu i poslu. Kaže, kada bi sada sreo medveda, ne bi ga odstrelio.

(Telegraf.rs)

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