Evakuacija je usledila nakon što je sibirski tigar težak oko 190 kilograma napao muškarca koji se popeo u njegov ograđeni prostor i usmrtio ga.

Kako piše "Daily Mail", muškarac koji je preskočio ogradu uznemirio je divlju životinju, koja ga je samo nekoliko sekundi kasnije zgrabila za vrat. Na snimcima koji kruže internetom vidi se kako tigar kruži oko muškarca koji leži na travi, zatim mu prilazi, grize ga i počinje da ga trese. Potom se čuje kako muškarac, za koga posmatrači misle da je bio u dvadesetim godinama, tokom napada viče:

– Ne, ne! Foto: Printskrin/Instagram/tvcnewsng

Neposredno pre napada klečao je na travi raširenih ruku i dozivao životinju, a kada je napad počeo, vikao je „stani“, pokazujući prstom na tigra. Međutim, to nije pomoglo, pa su ostali posetioci koji su sve gledali sa druge strane ograde počeli da viču ne bi li odvratili pažnju divljoj životinji.

Čuvari zoološkog vrta odmah su pojurili na mesto događaja naoružani gasnim akustičnim puškama i ispalili pet glasnih hitaca u blizini tigra, koji zvuče kao pucnji iz sačmarice, kako bi privukli njegovu pažnju.

Jedan svedok je rekao da je muškarac, koji je imao mobilni telefon i nosio slušalice, pre nego što je preskočio ogradu u prostoru za posetioce izvodio neku vrstu „plesa“, kao da se „psihički pripremao“ za ono što će učiniti.

Nisu mogli da mu pomognu

Nakon napada, hitna pomoć je na mesto događaja poslala dva vozila i jedan helikopter. Bolničari su pokušali da spasu muškarca transfuzijom krvi, ali je policija kasnije potvrdila da je preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda.

Čuvari parka su kasnije mesto događaja prekrili crnom plastičnom folijom kako bi sakrili telo muškarca od pogleda.

Policija je saopštila da je u 13.35 primila dojavu o muškarcu koji je ušao u ograđeni prostor.

– Tigar je potom napao muškarca i naneo mu teške povrede. Porodica muškarca je obaveštena o događaju i pružena joj je podrška specijalizovanih policijskih službenika. Naše misli su sa njima u ovom izuzetno teškom trenutku – navodi se u saopštenju.

Policija je zamolila građane koji su se zatekli u parku tokom napada da snimke ne dele na društvenim mrežama, a osvrnula se i na stanje tigra, kako piše "The Guardian".

– Što se tiče glasina o stanju tigra, životinja nije povređena i nakon incidenta je ostala u ograđenom prostoru, a ne postoji šira opasnost za javnost – stoji u policijskom saopštenju.

Prema saznanjima medija, tigar neće biti eutanaziran.

Posetioci su pohvalili osoblje parka za njihovu smirenost u ovoj tragičnoj situaciji, a iz parka su se takođe obratili javnosti saopštenjem.

– Naši protokoli za hitne situacije su odmah aktivirani, a hitne službe su trenutno na mestu događaja. Blisko sarađujemo sa nadležnim organima kako bismo utvrdili šta se tačno dogodilo. Bezbednost i dobrobit posetilaca, zaposlenih i životinja ostaju naš najveći prioritet – naveli su u saopštenju.

Posetioci se kreću uzdignutom stazom

Tigar koji je napao muškarca stigao je u Jorkširski zoološki vrt u februaru 2025. iz norveškog zoološkog vrta. Tada je imao tri godine, a preseljen je u okviru evropskog programa za očuvanje ugroženih vrsta, sa ciljem da se u budućnosti pari sa tigricom koja u parku živi od 2013. godine.

Ovaj tigar pripada amurskoj podvrsti, poznatoj i kao sibirski tigar, koja je među najugroženijim velikim mačkama na svetu.

Prema podacima sa zvanične stranice parka, amurski tigrovi prirodno žive na području istočne Rusije i severoistočne Kine, a mogu težiti i do 320 kilograma.

U Jorkširskom zoološkom vrtu smešteni su u delu nazvanom "Land of the Tigers", gde se kreću kroz šumske i travnate delove staništa i imaju sopstveni bazen sa vodopadom.

Posetioci ih mogu posmatrati sa uzdignute staze duge oko 300 metara, koja prolazi iznad njihovog prostora.

Jorkširski zoološki vrt otvoren je 2009. godine, a deo "Land of the Tigers" dve godine kasnije. Park se nalazi blizu Donkastera u engleskoj grofoviji Južni Jorkšir, a osim tigrova udomljava i druge ugrožene životinjske vrste.

Kako navodi "The Independent", stanište za amurske tigrove prostire se na oko dva hektara, a posetioci životinje posmatraju sa uzdignute staze i iza zaštitnih ograda.

U junu teško povređen dečak

Slučaj iz Jorkšira nije jedini u kojem je ulazak u prostor sa opasnim životinjama završen ozbiljnim posledicama.

Samo nekoliko meseci ranije, u junu 2026, trogodišnji dečak je teško povređen nakon što je završio u delu sa krokodilima u zoološkom vrtu u engleskom Kembridžširu.

Policija je 18. juna objavila da istražuje okolnosti incidenta i da je u vezi sa njim uhapšen tridesetogodišnji muškarac zbog sumnje na pokušaj ubistva.

Dečak je prevezen u bolnicu u kritičnom, ali stabilnom stanju, a policija je navela da osumnjičeni i dete, prema tada dostupnim informacijama, nisu bili poznanici. Kasnije je objavljeno da je dečak otpušten iz bolnice i vratio se kući.

U avgustu 2024. sličan incident dogodio se u zoološkom vrtu Kohanzik u Bridžtonu, u američkoj saveznoj državi NJu DŽerzi.

Dvadesetčetvorogodišnja Zajer Denis preskočila je ogradu oko prostora sa tigrom i približila se životinji, pokušavajući da je dodirne kroz zaštitnu mrežu.

Tigar je reagovao agresivno, a žena je u poslednjem trenutku povukla ruku i udaljila se.

Policija ju je kasnije identifikovala i optužila za neovlašćeni ulazak u zabranjenu zonu. Istražitelji su naveli i da je navodno na snimku zabeleženo kako izvodi sličan postupak kod dela sa medvedom.

(Jutarnji.hr)

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