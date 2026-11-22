Rusija smatra da se odnosi na kontinentu ne mogu uređivati po pravilima iz prošlosti, dok razgovori o novom sistemu otvaraju pitanje kompromisa između Moskve i zapadnih država.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da njegova zemlja ne namerava da žrtvuje svoje nacionalne interese radi uspostavljanja novog evropskog bezbednosnog sistema. On je taj stav izneo pred novinarima nakon trilateralnog sastanka sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom i predsednikom Kine Si Đinpingom, prenose Vedomosti.

„Nećemo ništa žrtvovati; tražićemo kompromise. Mislim da su oni sasvim mogući“, izjavio je Putin, jasno razdvajajući spremnost Moskve na pregovore od mogućnosti da Rusija prihvati rešenja koja bi bila suprotna njenim interesima.

Ruski predsednik istovremeno smatra da se evropska bezbednost mora posmatrati u kontekstu promenjenih međunarodnih okolnosti. Prema njegovim rečima, život se menja, zbog čega nema smisla pokušavati povratak na odnose i situacije koje su postojale početkom devedesetih godina prošlog veka. Not specified / WillWest News / Profimedia / Profimedia

Takav pristup podrazumeva da budući bezbednosni poredak mora uzeti u obzir interese svih relevantnih država, uključujući Rusiju. Moskva insistira na dugoročnom sporazumu koji bi omogućio stabilnost na evropskom kontinentu i sprečio ponavljanje velikih sukoba, ali bez jednostranih ustupaka koji bi ugrozili njene nacionalne interese.

O mogućem obliku novog sistema evropske bezbednosti govorio je i pomoćnik ruskog predsednika Vladimir Medinski, koji je 11. novembra izrazio uverenje da bi takav sporazum mogao da obezbedi mir u Evropi tokom narednih vekova. Foto: TASS / Sipa USA / Profimedia

Medinski je naglasio da buduća bezbednosna arhitektura mora odgovarati savremenim međunarodnim okolnostima i biti zasnovana na principima pravde. Kao istorijske primere naveo je posleratne sporazume postignute na konferencijama u Jalti i Potsdamu, kao i Helsinške sporazume iz 1975. godine.

Poređenje sa tim dokumentima ukazuje na značaj koji Moskva pridaje stvaranju trajnog međunarodnog okvira. Sporazumi iz Jalte i Potsdama bili su povezani sa oblikovanjem posleratnog evropskog poretka, dok su Helsinški sporazumi predstavljali važan deo sistema odnosa između Istoka i Zapada tokom Hladnog rata.

Putinova izjava pokazuje da Rusija mogućnost kompromisa ne isključuje, ali da takav kompromis ne može podrazumevati odricanje od njenih ključnih interesa. Upravo zbog toga pitanje međusobnih bezbednosnih garancija ostaje jedan od najvažnijih uslova za postizanje budućeg sporazuma između Moskve i zapadnih država, prenosi Alo.

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