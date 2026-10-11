Ovu informaciju objavio je ugledni "Financial Times", pozivajući se na izjave evropskih zvaničnika.

Prema tvrdnjama zvaničnika koji su direktno razgovarali sa američkim kolegama ili su bili upoznati sa sadržajem tih razgovora, zvanični Vašington vrši pritisak na evropske vlade i Kijev da se obustave napadi na ruske rafinerije nafte. Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, depositphotos/lmel900,

"Reuters" nije mogao odmah da potvrdi te navode, a Bela kuća zasad nije odgovorila na zahtev za komentar.

Upozorenje navodno uključuje i pretnju prekidom razmene obaveštajnih podataka i gašenjem mehanizma "PURL" ("Prioritised Ukraine Requirements List"), pomoću kojeg se za Ukrajinu nabavlja američko naoružanje.

🇺🇸 🇺🇦 NEWS: US warns it may halt arms for Ukraine over attacks on Russian refineries https://t.co/clN1utGjwP — World in Motion (@WorldInMotionHQ) October 11, 2026

– Zovu Kijev, zovu sve u Evropi – rekao je jedan od zvaničnika koji je primio poziv iz američkog Ministarstva odbrane.

Tramp proglasio energetsko primirje

Ove tvrdnje dolaze nakon što je američki predsednik Donald Tramp ranije ove nedelje iznenada proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine.

US threatens to halt arms shipments to Ukraine over attacks on Russian oil refineries – FT The Trump administration is reportedly considering halting the PURL program, through which Ukraine receives US weapons, to pressure Kyiv to stop attacks on Russian oil refineries. https://t.co/WkxfD81E9l — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) October 11, 2026

Tramp tvrdi da ono stupa na snagu odmah. S druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da još čeka detalje sporazuma.

– Od ovog trenutka na snagu stupa ENERGETSKO PRIMIRJE u ratu između Rusije i Ukrajine. Obe strane su pristale. Nemojte ga kršiti! – napisao je Tramp.

(Telegraf.rs)

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