Prema pojedinim istorijskim pregledima monetarnih sistema, srpski dinar nalazi se na drugom mestu najstarijih valuta na svetu koje su i dalje u opticaju, odmah iza britanske funte.

Dok su mnoge moćne antičke i srednjovekovne valute potonule u zaborav, istorijski kontinuitet i tradicija imena srpskog dinara svedoče o dubokim korenima srpske državnosti. Foto: Silas Stein/AFP/Profimedia

Prvi pisani pomen srpskog dinara datira još iz 1214. godine, iz vremena vladavine Stefana Prvovenčanog, dok je sistematsko kovanje sopstvenog novca započeo kralj Stefan Radoslav. Sam naziv valute vodi poreklo od antičkog rimskog denarijusa, koji je postavio standarde monetarnih sistema širom Mediterana i Evrope.

Kovanje dinara prekinuto je padom Srpske despotovine 1459. godine, ali je monetarna tradicija obnovljena 1868. godine, za vreme kneza Mihaila Obrenovića.

Uprkos viševekovnoj pauzi uzrokovanoj istorijskim previranjima, dinar je sačuvao svoje ime i tradiciju, što ga danas svrstava među valute sa najdužom istorijom naziva.

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Najstarije valute koje su i danas u upotrebi

Na samom čelu ove liste nalazi se britanska funta ("GBP"), čiji koreni sežu do oko 775. godine, u anglosaksonski period, kao najstarija valuta koja se neprekidno koristi do danas.

Prema ovom istorijskom pregledu, redosled valuta je sledeći:

Britanska funta ("GBP") – oko 775. godine

Srpski dinar ("RSD") – 1214. godina

Ruska rublja ("RUB") – kraj 13. veka

Američki dolar ("USD") – 1792. godina

Haićanski gurd ("HTG") – 1813. godina

Švajcarski franak ("CHF") – 1850. godina

Japanski jen ("JPY") – 1871. godina

Važno je napomenuti da se ovakav poredak zasniva na istorijskoj starosti naziva valuta, a ne nužno na njihovoj neprekidnoj upotrebi u istom monetarnom sistemu. Zbog toga se redosled može razlikovati u zavisnosti od kriterijuma rangiranja. Foto: Janusz Pieńkowski / Panthermedia / Profimedia

Istorija novca seže hiljadama godina u prošlost

Da bi se razumela dubina ove istorije, valja podsetiti da praistorija novca seže hiljadama godina u prošlost.

Najstarijom obračunskom valutom smatra se mesopotamski šekel, koji se pojavio oko 3000. godine pre nove ere i prvobitno predstavljao jedinicu mase za srebro i žito u drevnom Sumeru.

U Kini su se oko 1000. godine pre nove ere koristili bronzani predmeti u obliku alata, dok su prve prave kovanice sa garantovanom masom nastale u antičkoj Lidiji oko 600. godine pre nove ere.

U poređenju sa valutama koje su oblikovale svetsku ekonomiju, činjenica da je dinar sačuvao svoj naziv od 13. veka do danas predstavlja svedočanstvo o dugoj tradiciji srpske monetarne istorije.

(Telegraf.rs)

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