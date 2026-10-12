Osamostaljivanje naslednika voditeljki teško pada, te ne krije da svakodnevno brine za njega i navikava se na činjenicu da više nisu zajedno na dnevnom nivou.

Sanja Marinković je otkrila kako izgledaju njeni dani otkako se Strahinja odvojio od nje i otišao u inostranstvo.

- On se prvi put odvojio od mene, ali i od zajedničkog života, ali studira i lepo mu je i to je najvažnije. Iskreno, jako sam uplašena, stalno mu pišem, gde je, šta je, kako je, kada mi ne odgovori 30 minuta, ja napravim haos, ali on je dobar, vredan je, poslušan je i sada uči da bude sam - rekla je.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Voditeljka je i ranije govorila o Strahinjinim planovima i oblastima koje ga privlače, naglašavajući da želi da mu pruži podršku dok istražuje svoje opcije:

- Strahinja je radoznao i energičan, voli preduzetništvo i kreativne izazove. Još istražuje koji fakultet bi studirao, ali jasno je da ga zanimaju oblasti koje spajaju inovaciju i praktičnost, komunikaciju i biznis. Trudiću se da ga podržim u svakom njegovom izboru - rekla je Sanja.

Foto: M.P./ATAImages

 

Iako joj odvojenost od sina teško pada, Sanja je svesna da je njegovo osamostaljivanje ključni deo odrastanja i građenja sopstvene budućnosti:

"Pustiti dete u svet nije lako, a verujem da smo mu dali krila koja će ga nositi gde god poželi", rekla je voditeljka.

(Blic)

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