Veliki požar izbio je tokom noći na istorijskoj pijaci Marše Kuvre des Enfan Ruž, a vatrogasci su se borili da spreče širenje plamena na okolne kuće. Velika turistička atrakcija u Francuskoj izgorela je do temelja nakon što je razorni požar zahvatio najstariju natkrivenu pijacu u Parizu.

Zastrašujuća vatra potpuno je uništila istorijsku pijacu tokom noći, dok su vatrogasci pokušavali da spreče širenje vatre na obližnje kuće. Potpukovnik Pjer de Buvije iz Pariske vatrogasne brigade izjavio je da je požar već bio u punom jeku kada su ekipe stigle na lice mesta, a visoki plamenovi zahvatili su čitavu unutrašnjost natkrivene pijace.

Prema njegovim rečima, vatra je uništila površinu od oko 1.000 kvadratnih metara.

Un incendio arrasa uno de los mercados históricos más emblemáticos de París https://t.co/VeU3FJA8oe https://t.co/d5dUi11fTW — Errete en Español (@erreteespanol) October 12, 2026

- Pijaca je potpuno uništena. Od natkrivene pijace nije ostalo ništa - rekao je De Buvije, dodajući da se metalna konstrukcija delimično urušila.

Požar je izbio oko tri sata ujutru na pijaci poznatoj kao "Pijaca crvene dece", koja postoji još od 1615. godine. U trenutku izbijanja vatre na pijaci nije bilo nikoga. Vatrogasci su se borili da spreče dalje širenje požara i zaštite susedne kuće i poslovne objekte.

Arijel Vajl, gradonačelnik centralnog dela Pariza, izjavio je da su trgovci na pijaci očajni zbog uništenja svojih radnji.

Fire burns down Paris's oldest covered food market ➡️ https://t.co/GCHaBedxus https://t.co/MOBDd7QZlN — FRANCE 24 English (@France24_en) October 12, 2026

- Dobra vest je da nema poginulih ni povređenih. Izbegnuto je ono najgore. Nijedna susedna zgrada nije oštećena - rekao je Vajl.

On je pohvalio brzu reakciju vatrogasaca, ističući njihovu efikasnost i napore u gašenju požara. Uzrok razornog požara još nije poznat.

Upravnik pijace rekao je listu "Le Parisien" da mu je poslednji čistač, koji je napustio pijacu u 20 časova prethodne večeri, rekao da je sve bilo u redu. U požaru je oko 20 trgovaca izgubilo izvor prihoda, a neki od njih prodavali su robu na toj lokaciji decenijama.

🔴 FLASH Paris (75) — En plein cœur du IIIe arrondissement, le Marché des Enfants Rouges, plus vieux marché couvert de la ville, classé monument historique, a été ravagé par un incendie cette nuit. 👉 « Le marché a été totalement détruit, il ne reste plus rien du marché couvert», a déclaré sur place le lieutenant-colonel Pierre de Bouvier à la presse au petit matin. (Info CNews / Le Figaro) — FranceUnie 🇫🇷 (@FranceSouvUnie) October 12, 2026

Jedna od prodavačica, Nomi Vagner, jedva je zadržavala suze dok je govorila o požaru.

- Odrasla sam tamo. Veoma mi je teško da gledam kako 20 ili 30 godina mog života nestaje u dimu - rekla je ona.

Prema njenim rečima, alarmni sistem se nije aktivirao. Za požar je saznala tek kada ju je tetka probudila i obavestila o nesreći.

Francuzы, mne, pravda, žalь, no, v эtom estь i vaša vina🤷🏻‍♀️ Vы udelяete bolьše vnimaniя Ukraine, čem svoeй strane👇 Odin iz stareйših rыnkov Pariža Anfan-Ruž polnostью uničtožen iz-za požara — požarnыe službы Pariža Osnovannый v 1615 godu, on bыl populяrnыm mestom u turistov https://t.co/mPtU2X3wgP — Olьga Moh (@ga_mohon) October 12, 2026

- Oduvek smo se plašili da bi ovako nešto moglo da se dogodi, jer smo stalno imali osećaj da pijaca nije dovoljno bezbedna - rekla je Vagner.

Pijaca je dobila ime po obližnjem sirotištu, a naziv "Crvena deca" odnosi se na siročad koja su nosila crvenu odeću kao simbol hrišćanskog milosrđa.

🇫🇷🚨 PARIS HAS LOST A PIECE OF ITS HISTORY. A devastating fire has destroyed the Marché des Enfants Rouges, a historic covered market dating back to 1615. More than 400 years of history, local businesses, and cultural heritage reduced to ruins overnight. The fire is under control, but its cause remains unknown. A city’s heritage cannot simply be replaced with a modern building. Europe must do more to protect the places that connect us to our history. Prayers for everyone affected. — @PatriotVoice (@USA_Patriot_GOP) October 12, 2026

Godine 1982. pijaci je pretila opasnost od rušenja kako bi na njenom mestu bila izgrađena podzemna garaža. Međutim, projekat je napušten nakon što su se građani pobunili i protestovali protiv njenog uklanjanja.

(The Sun)

BONUS VIDEO: