Među onima koji su stigli na ispraćaj bio je i Zoran Kostić, poznatiji kao Cane, srpski rok muzičar i frontmen kultnog sastava Partibrejkers.
NJegov dolazak nije prošao nezapaženo, a u Vinkovce je stigao kako bi se oprostio od kolege sa kojim je delio regionalnu rok scenu.
Cane je jedno od najprepoznatljivijih imena rok muzike na ovim prostorima.
Kao frontmen Partibrejkersa, benda osnovanog 1982. godine u Beogradu, ostavio je veliki trag na regionalnoj muzičkoj sceni, baš kao i Bare sa svojim Majkama.
Na poslednjem ispraćaju okupili su se porodica, prijatelji, kolege i obožavaoci koji su došli da se oproste od jednog od najprepoznatljivijih glasova hrvatskog roka, piše Indeks.hr.