Među onima koji su stigli na ispraćaj bio je i Zoran Kostić, poznatiji kao Cane, srpski rok muzičar i frontmen kultnog sastava Partibrejkers.

NJegov dolazak nije prošao nezapaženo, a u Vinkovce je stigao kako bi se oprostio od kolege sa kojim je delio regionalnu rok scenu.

Cane je jedno od najprepoznatljivijih imena rok muzike na ovim prostorima. Foto: ATA images/D. Milenković

Kao frontmen Partibrejkersa, benda osnovanog 1982. godine u Beogradu, ostavio je veliki trag na regionalnoj muzičkoj sceni, baš kao i Bare sa svojim Majkama.

Na poslednjem ispraćaju okupili su se porodica, prijatelji, kolege i obožavaoci koji su došli da se oproste od jednog od najprepoznatljivijih glasova hrvatskog roka, piše Indeks.hr.

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