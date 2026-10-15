Četrnaestogodišnji dečak doživeo je strujni udar u sredu, kada je nagazio u baru u parku Čukur bostan, u naselju Balat, u istanbulskom okrugu Fatih. Dečak je prevezen u bolnicu bez svesti, ali, uprkos svim naporima lekara, nije preživeo.

Foto: Printskrin/X/Ülkü✨

 

Vlasti Istanbula saopštile su da je pokrenuta istraga o ovom slučaju.

- U incidentu koji se dogodio u parku Čukur bostan, u naselju Balat, u okrugu Fatih, četrnaestogodišnji dečak M. I. doživeo je strujni udar u trenutku kada je nagazio u baru. Dečak je prevezen u bolnicu bez svesti, ali je, uprkos svim naporima da bude spasen, preminuo. Pokrenuta je istraga o ovom događaju - stoji u zvaničnom saopštenju.

 

 

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