Telo čuvene manekenke pronađeno je nakon što su komšije, primetivši da je nisu videli nekoliko dana i osetivši neprijatan miris iz stana, alarmirale policiju. Iako tačni uzroci i detalji njene smrti još uvek nisu zvanično saopšteni, javnost se sa velikim žaljenjem priseća žene koja je obeležila domaću i svetsku modnu scenu specifičnom lepotom, slavnim prezimenom i, po oceni mnogih, najgracioznijim hodom na modnim pistama.

Ovim povodom u emisiju "Puls Srbije" na "Kurir televiziji" uključila se Vesna de Vinča, producentkinja i novinarka, koja je godinama blisko sarađivala sa Slađanom. Foto: Printskrin/Youtube/PRVA

Pritisci vremena, psihička kriza i traženje mira u manastiru

Na pitanje o tome u kakvom je stanju Slađana provela svoje poslednje dane i koliko su tačne informacije o njenim zdravstvenim i emotivnim problemima, Vesna de Vinča je otkrila kako je izgledala njihova saradnja, ali i sa čime se sve bivša manekenka borila.

- Nažalost, poslednji put sam je videla pre oko godinu dana. Ona je bila deo modne scene ne samo Srbije i Crne Gore, već celog regiona - svetska lepotica i izuzetan koreograf. Više od pet ili šest godina radile smo zajedno na projektu "Serbian Fashion Day" u Parizu, gde je delovala kao naš koreograf i stilista. Zaista je poznavala sve tajne svetskog modelinga i stilizacije. Izuzetno je doprinela konceptu kroz koji smo putem modnih kolekcija promovisali Srbiju, našu kulturu, tradiciju i znamenite ličnosti, pre svega Nikolu Teslu. Zahvaljujući njoj, naš događaj u Parizu dobio je ogromnu težinu, naročito u medijskom smislu.

Govoreći o njenoj osetljivoj prirodi i teškim momentima kroz koje je prolazila, novinarka je naglasila da Slađana nije uspevala da se izbori sa pritiscima okruženja. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- NJena smrt je donela veliku tugu. Spadala je u grupu onih retkih, čistih duša - pravih anđela koje sam poznavala. Takvi ljudi, nevini i čisti, nakon devedesetih godina često nisu uspevali da izdrže ogromne pritiske i tegobe vremena u kom živimo. Trebalo je ostati čist u vremenu nedaća koje utiču na ljudsku prirodu i ponašanje, a ona se kao takva nije uklapala. Tražeći rešenja, upala je u duboku psihičku krizu. Čak smo i u kompaniji razgovarali sa njom i savetovali je da ode u manastir kako bi pronašla mir, rehabilitovala se i sklonila od materijalnih problema koji su je pritiskali. Neizmerno sam tužna zbog vesti o njenom odlasku. Otišla je mlada, a imala je divan osmeh, čistu dušu i toplinu koja sve više nestaje u ovim teškim vremenima. Jednostavno, nije izdržala - istakla je Vesna de Vinča.

Surova strana modnog sveta: Ostala je sama, verujući u Dostojevskog

Na konstataciju autorke emisije da mnogi modeli nakon vrhunca karijere izgube kompas i teško podnose pad popularnosti, de Vinča se osvrnula na surovu realnost modne industrije i Slađaninu usamljenost.

- U modelingu i modi nema novca. Moda je odlična kada se radi kao hobi, ali je reč o izuzetno iscrpljujućoj delatnosti. Mnogi pohrle u taj svet i u njemu se ne snađu - ne stignu da završe fakultete, niti da nađu druga životna rešenja, ljubav ili brak, a u tome, nažalost, ni ona nije uspela. Ostala je sama, verujući u reči Dostojevskog da će lepota spasiti svet, pa i nju samu. Međutim, nije uspela da istraje na tom putu, iako joj, naravno, niko ništa ne zamera. Moda se kupuje, ali se stil stvara, a ona je znala sve njegove tajne. Sećam se, kada bismo završili finalne večeri „Srpskog dana mode“ u rezidenciji našeg ambasadora u Parizu, znala je da se obuče kao princeza i da sa velikim osmehom i u glamuroznim haljinama svedoči o pravoj vrednosti stila i lepote - objasnila je de Vinča. Foto: Vikipedija/Instagram printskrin/sladjanatesla

Ona je dodala da je Slađanin potencijal bio daleko širi od same modne piste i da je izuzetno držala do svog porekla.

- U modni svet ušla je na podsticaj Nenada Radojevića, ali je bila mnogo više od mode i stila. Bila je izuzetno obrazovana, politički potkovana i posvećena radu Nikole Tesle, ponosno ističući svoje poreklo. Porodica Tesla je živela na više lokacija širom bivše Jugoslavije, ne samo u Smiljanu, a ona je bila svetao primer kako potomci treba da neguju i vrednuju svoje korene. Dosta je uradila za svog života i na tome joj neizmerno hvala - istakla je Vesna de Vinča.

(Kurir)

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