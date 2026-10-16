Velika dramska umetnica Olivera Marković ostala je upamćena kao jedna od naših najvećih glumačkih legendi. Nakon njene smrti, njen sin, poznati reditelj Goran Marković, predao je Narodnom pozorištu drvenu škrinju u kojoj je slavna glumica čuvala svoje dragocenosti — tri na prvi pogled potpuno obične stvari. Međutim, svaki od tih rekvizita nosi duboku poruku o njenom liku i stvaralaštvu.

U kutiji se našla umrlica Žanke Stokić, koju je, kako je obelodanio Marković, "Olivera skinula sa jednog drveta", neposredno posle ispraćaja svoje starije koleginice 1947. godine. Samo godinu dana kasnije, Olivera je upisala Akademiju, a čuvanje tog komada papira tokom svih narednih decenija svedoči o njenom neizmernom poštovanju prema Žanki Stokić. Foto: Jutjub printskrin/RTS

Pored toga, u kutiji se nalazio i par veštačkih trepavica, budući da je zastupala stav da svaka glumica mora posedovati ovaj detalj, iako joj sa njenim raskošnim talentom ništa više nije ni bilo potrebno.

Iako je mlađa publika pamti po rolama u popularnim serijama poput "Boljeg života", "Srećnih ljudi", "Porodičnog blaga" i "Otvorenih vrata", karijeru je započela ulogama lepotica i zavodnica. O svom glumačkom putu sama je svojevremeno izjavila:

"Nikada nisam bila ni Ofelija, ni Julija, niti sam volela takve uloge. Počela sam kao zavodnica i naigrala se takvog repertoara - od glupača do prevejanih, od opajdara do dama iz visokog društva". Foto: D. Milovanović

O njenom privatnom životu i toplini govorili su i ljudi iz njenog okruženja. NJena prva komšinica podelila je svoja sećanja:

"Ceo život smo bile prve komšinice. Olivera je bila veoma zanimljiv lik".

Ona je otkrila i da je glumica sa suprugom jedno vreme vodila školu glume, da je izuzetno volela životinje, brinula o napuštenim psima i mačkama na ulici, te da je komšiluk i danas pamti po prepoznatljivim velikim zelenim naočarima za sunce koje je uvek nosila

Podsetimo, ulica u kojoj je živela glumica nosi po njoj naziv, ali je prema rečima njenih nekadašnjih sugrađana mnogima to smetalo.

Prva komšinica je jednom prilikom za "Blic" otkrila da je Oliverin sin prodao stan u kom je živela njegova majka, te da tu više i ne dolazi.

- Nismo sa Goranom u kontaktu, a nismo se sa njim često ni viđali tokom njenog života. On je ređe dolazio, kuću je prodao nakon njene smrti. Sada imamo isto odlične komšije, porodica sa troje dece. Mladi, porodični ljudi, nastavlja se ta tradicija dobrih komšijskih odnosa, baš onakvih kao i kada je Olivera tu stanovala.

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