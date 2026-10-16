Na Topčiderskom groblju u Beogradu okupili su se njeni najbliži, kako bi se poslednji put oprostili od žene koja je decenijama bila najveća podrška voditelju popularne emisije "Žikina šarenica".

Prema pisanju "Telegrafa",opelo je održano u 12.30 časova, dok je sahrana zakazana za 13 časova. Među ožalošćenima je bio Žika Nikolić, koji teško podnosi gubitak supruge sa kojom je delio život gotovo 38 godina.

Žika Nikolić jedva zadržavao suze na sahrani supruge

Vidno potresen, poznati voditelj primao je saučešće od rodbine, prijatelja i svih koji su došli da Zorani odaju poslednju počast. Iako se trudio da ostane pribran, tugu zbog gubitka životne saputnice nije mogao da sakrije. Foto: Instagram printskrin/zika.nikolic.sarenica

Posebno potresan prizor bio je veliki venac od belog cveća koji je Žika položio na sanduk svoje supruge. Dok su mu okupljeni prilazili sa rečima utehe, nastojao je da pronađe snagu da izdrži jedan od najtežih dana u životu.

Zorana i Žika nisu imali zajedničku decu, dok je ona iz prethodnog braka imala ćerku. NJihova ljubavna priča počela je 1988. godine, kada su se sasvim slučajno upoznali na tramvajskoj stanici u Beogradu. Sedam godina kasnije venčali su se na isti datum, a zajednički život gradili su daleko od velike medijske pažnje.

Poslednji oproštaj na Topčiderskom groblju

U obaveštenju o poslednjem ispraćaju navedeni su datum, vreme i mesto na kojem će porodica i prijatelji moći da joj odaju počast.

- Zorana Nedić preminula je 10. oktobra 2026. godine. Sahrana će se obaviti u petak, 16. oktobra 2026. godine u 13.00 časova na Topčiderskom groblju u Beogradu. Opelo počinje u 12.30 časova.

Umrlicu potpisuju Živorad Nikolić i njena ćerka iz prvog braka.

Žika Nikolić i Zorana proveli su zajedno gotovo četiri decenije, a poznati voditelj nikada nije krio koliko mu je supruga značila. Iako se retko pojavljivala u javnosti, bila je važan deo njegovog života i oslonac tokom dugogodišnje televizijske karijere.