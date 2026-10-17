Često se može čuti tvrdnja da ponovno zagrevanje prostorija ujutru potroši svu energiju koja je prethodno ušteđena.

Međutim, prema objašnjenju američkog Ministarstva energetike, takvo uverenje uglavnom nije tačno. Kada se temperatura u domu smanji, prostor sporije gubi toplotu, pa se tokom perioda slabijeg grejanja može ostvariti ušteda. Foto: Lensw0rld/Alamy/Profimedia

Koliko može da se uštedi na grejanju?

Kako prenosi slovenački Dnevnik, prema preporukama američkog Ministarstva energetike, smanjivanje temperature za približno pet do osam stepeni tokom osam sati dnevno može da donese godišnju uštedu na grejanju od pet do 15 odsto.

Stvarna ušteda zavisi od izolacije objekta, spoljne temperature, načina grejanja i drugih uslova.

U pojedinim slučajevima dovoljno je i manje smanjenje temperature. Neki proizvođači sistema za grejanje preporučuju da se termostat tokom noći podesi dva do tri stepena niže nego tokom dana.

Važno je i da povećavanje zadate temperature na termostatu ne znači da će se prostorija brže zagrejati. Kod uobičajenih sistema grejanja to samo znači da će grejanje raditi dok se ne dostigne viša temperatura. Foto: Depositphotos/sinenkiy

Postoji važan izuzetak

Smanjivanje temperature tokom noći nije jednako isplativo kod svih sistema grejanja.

Poseban oprez potreban je u domaćinstvima koja koriste toplotne pumpe. Kod pojedinih sistema naglo ponovno zagrevanje može da smanji efikasnost i poništi deo ostvarene uštede.

Zbog toga se za toplotne pumpe često preporučuje održavanje stabilnije temperature ili korišćenje termostata prilagođenih takvom načinu grejanja.

Takođe, u stanovima sa centralnim grejanjem čiji se troškovi obračunavaju paušalno, smanjenje temperature ne mora direktno da utiče na iznos mesečnog računa.

Za domaćinstva koja mogu samostalno da regulišu i plaćaju potrošnju energije, pravilno podešavanje termostata može da bude jedan od jednostavnijih načina da se smanje troškovi tokom grejne sezone.

(Dnevnik.sl)

BONUS VIDEO