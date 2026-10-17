Posebnu pažnju privukla je poruka kojom su se oprostili od njega, jer predstavlja direktnu aluziju na njegov telefonski razgovor sa Belivukom, čiji je snimak pre nekoliko godina dospeo u javnost.
– Alo, profo, Velja je... Poslednji pozdrav od Velje, Marka i Dekija – navedeno je u čitulji objavljenoj u dnevnoj štampi.
Poruka podseća na početak ranije objavljenog audio-snimka razgovora Belivuka i Vuletića, u kojem se Belivuk javlja rečima:
– Profo, Velja je, šta radiš?
Vuletić mu je tada odgovorio:
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– Ćao, gde si, brate moj?
Snimak je svojevremeno privukao pažnju javnosti zbog prisnog načina na koji su se sagovornici obraćali jedan drugom.
Belivuk i Miljković, koje tužilaštvo tereti da su predvodili beogradski ogranak kavačkog klana, nalaze se u pritvoru i sudi im se za sedam ubistava i druga teška krivična dela.
Kremacija Vladimira Vuletića danas na Novom groblju
Kremacija profesora Vladimira Vuletića zakazana je za danas u 13 časova na Novom groblju u Beogradu.
Vuletić je 13. oktobra pronađen mrtav u svom stanu na Zvezdari, nakon što su četvorica njegovih studenata ušla u stan jer danima nisu uspevala da stupe u kontakt sa njim.
NJegovo telo pronađeno je na improvizovanom balkonu na koji se izlazi iz saune.
Prema rečima komšija, poslednji put su ga čuli u nedelju.
Uzrok smrti profesora Vuletića još se utvrđuje.
Od profesora se oprostili i „Principi“
Dan pre objavljivanja čitulje, od Vuletića se na društvenim mrežama oprostila i navijačka grupa „Principi“, čiji je vođa bio Belivuk.
Na profilu na društvenoj mreži "TikTok" objavljen je snimak posvećen preminulom profesoru, uz fotografiju na kojoj su prikazani Vuletić i Belivuk.
– Počivaj u miru, profo – navedeno je u objavi.
Vuletić je ranije govorio o svom poznanstvu sa Belivukom, navodeći da je komunikacija sa navijačima bila deo njegovih obaveza dok je obavljao funkciju u FK Partizan.
Bio je i svedok u sudskom postupku protiv Belivuka, Miljkovića i njihovih supruga, koji se vodi zbog optužbi za pranje novca.
Na funkciji potpredsednika Partizana nalazio se do 9. februara 2021. godine, kada je podneo ostavku, pet dana nakon hapšenja Belivuka i pripadnika njegove grupe.