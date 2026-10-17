Posebnu pažnju privukla je poruka kojom su se oprostili od njega, jer predstavlja direktnu aluziju na njegov telefonski razgovor sa Belivukom, čiji je snimak pre nekoliko godina dospeo u javnost.

– Alo, profo, Velja je... Poslednji pozdrav od Velje, Marka i Dekija – navedeno je u čitulji objavljenoj u dnevnoj štampi.

Poruka podseća na početak ranije objavljenog audio-snimka razgovora Belivuka i Vuletića, u kojem se Belivuk javlja rečima: Foto: Večernje Novosti

– Profo, Velja je, šta radiš?

Vuletić mu je tada odgovorio:

– Ćao, gde si, brate moj?

Snimak je svojevremeno privukao pažnju javnosti zbog prisnog načina na koji su se sagovornici obraćali jedan drugom.

Belivuk i Miljković, koje tužilaštvo tereti da su predvodili beogradski ogranak kavačkog klana, nalaze se u pritvoru i sudi im se za sedam ubistava i druga teška krivična dela.

Kremacija Vladimira Vuletića danas na Novom groblju

Kremacija profesora Vladimira Vuletića zakazana je za danas u 13 časova na Novom groblju u Beogradu.

Vuletić je 13. oktobra pronađen mrtav u svom stanu na Zvezdari, nakon što su četvorica njegovih studenata ušla u stan jer danima nisu uspevala da stupe u kontakt sa njim.

NJegovo telo pronađeno je na improvizovanom balkonu na koji se izlazi iz saune.

Prema rečima komšija, poslednji put su ga čuli u nedelju.

Uzrok smrti profesora Vuletića još se utvrđuje. Foto: M. Vukadinović

Od profesora se oprostili i „Principi“

Dan pre objavljivanja čitulje, od Vuletića se na društvenim mrežama oprostila i navijačka grupa „Principi“, čiji je vođa bio Belivuk.

Na profilu na društvenoj mreži "TikTok" objavljen je snimak posvećen preminulom profesoru, uz fotografiju na kojoj su prikazani Vuletić i Belivuk.

– Počivaj u miru, profo – navedeno je u objavi.

Vuletić je ranije govorio o svom poznanstvu sa Belivukom, navodeći da je komunikacija sa navijačima bila deo njegovih obaveza dok je obavljao funkciju u FK Partizan. Foto: N. Paraušić

Bio je i svedok u sudskom postupku protiv Belivuka, Miljkovića i njihovih supruga, koji se vodi zbog optužbi za pranje novca.

Na funkciji potpredsednika Partizana nalazio se do 9. februara 2021. godine, kada je podneo ostavku, pet dana nakon hapšenja Belivuka i pripadnika njegove grupe.

(MONDO)

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