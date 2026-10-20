Podizanje haube, izvlačenje merne šipke i brisanje krpom danas na sve većem broju novih automobila odlaze u istoriju. Proizvođači je ubrzano menjaju elektronskim senzorima koji nivo podmazivanja očitavaju automatski i prikazuju ga na digitalnoj instrument tabli ili centralnom ekranu.

Glavni razlog za ovaj potez leži u promeni navika samih kupaca. Predstavnici automobilske industrije ističu da savremeni vozači sve ređe samostalno proveravaju stanje pod haubom. Foto: Depositphotos/AndrewLozovyi

Portparol grupacije "Stellantis" Dejl DŽevet potvrdio je da današnji korisnici ne žele da prljaju ruke, već očekuju da ih vozilo samo blagovremeno obavesti ukoliko nivo tečnosti opadne. Sličnu odluku doneo je i "Mercedes-Benz", koji je klasične šipke u potpunosti izbacio iz svojih putničkih modela, tvrdeći da automatizovani sistemi sprečavaju greške vozača pri ručnom merenju i predoziranje motora uljem.

Komfor uz skrivene mane i rizik od kvara

Ipak, digitalizacija ove jednostavne funkcije donosi i nove komplikacije. Kod mnogih savremenih automobila senzor zahteva specifične uslove za očitavanje: motor mora dostići radnu temperaturu, vozilo mora stajati na potpuno ravnoj podlozi, a sam podatak je neretko skriven duboko u menijima multimedijalnog sistema.

Drugi veliki problem jeste pouzdanost. Mehanička metalna šipka nikada ne može da se pokvari, dok elektronsko merenje u potpunosti zavisi od ispravnosti senzora, električnih instalacija i softvera. Ukoliko senzor zakaže, vozač ostaje bez ikakve mogućnosti da sopstvenim očima proveri stvarno stanje u motoru.

Zbog toga mnogi serviseri i automobilski entuzijasti smatraju da je potpuno ukidanje šipke nepotreban potez, jer bi paralelno postojanje senzora za rano upozorenje i klasične šipke za fizičku proveru predstavljalo najsigurniju kombinaciju za dugovečnost motora.

(Telegraf.rs)

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