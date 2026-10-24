Gradsko veće grada Raba donelo je odluku da Marku Perkoviću Tompsonu dodeli Povelju počasnog građanina za 2026. godinu, i to nakon niza afera i skandala koji ga prate zbog ustaških simbola i pokliča na njegovim koncertima.

U zvaničnoj objavi navedeno je da ovo priznanje predstavlja posebnu čast i potvrdu povezanosti njegove muzike sa Domovinskim ratom i hrvatskim braniteljima, a ovo priznanje dodeljeno mu je 23. oktobra.

Međutim, ova odluka naišla je na oštru reakciju u kulturnim krugovima. Operska primadona Dunja Vejzović Crnković, koja je u aprilu 2026. godine ponovo stekla titulu počasne građanke Raba, napustila je tu funkciju i vratila priznanje, istakavši da ne želi da ga deli sa Tompsonom iz moralnih razloga.

Foto: Jutjub printskrin/Oslobođenje životinja / Animal liberation

 

U svom saopštenju, operska diva je detaljno obrazložila motive za ovaj potez.

"Za mene, patriotizam nikada nije bio pitanje slogana, ekskluzivnosti ili ideološke demonstracije. Patriotizam je pre svega etička kategorija: ljubav prema svojoj zemlji izražena kroz brigu za njenu kulturu, za dostojanstvo svake osobe, bez obzira na nacionalnost, za istorijsku odgovornost i za vrednosti humanizma".

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Ona je naglasila da iz lične i moralne doslednosti ne može da prećuti ovakav potez gradskih vlasti.

"Ne mogu ovde da ćutim. Gestom vraćanja titule želim da podignem svoj glas i više volim da budem običan građanin - ili čak samo gost ovog grada i ostrva. Odgovornost koju sam preuzela dobijanjem ovog priznanja zahteva moralnu doslednost, koju sam težila i težim da živim koliko god mogu. Upravo iz te doslednosti vraćam ovu titulu".

(Jutarnji list)

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