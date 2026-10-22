Poznato je da Jovana ističe da prednost uvek daje poslovanju u odnosu na obavljanje kućnih poslova.

– Milion puta mi se dešavalo da mi novac nije prioritet. Posao koji radim ne radim zbog novca, na televiziji sam godinama radila bez dinara, ali su pare izabrale da mi dođu u ruke jer su me oduvek volele i vole me i dan-danas. Tata mi je uvek govorio da su uvek imali para dok sam živela kod njih, a kada sam otišla, gomilica je počela da se smanjuje, ali dobro. Sada sam tu da im pomognem. Trudim se da ne provodim mnogo vremena u kući jer je vreme provedeno u kući izgubljen novac. Biznis-žena sam i za sat vremena više volim da zaradim 200-300 evra nego da oribam kupatilo i usisam kuću, jer ću za to platiti ženu 600-700 dinara. Tako mi je jeftinije.

Foto: Instagram printskrin/jeremicjovana

 

Dve nekretnine i ekstravagantni enterijer

Pored visokih honorara, voditeljka otvoreno govori i o svojoj imovinskoj karti. U prestonici poseduje dva stambena objekta, jedan izdaje, dok u luksuznom domu na Dorćolu stanuje sa svojom ćerkom.

Za tu nekretninu prvobitno je izdvojila 200.000 evra, dok se njena procenjena vrednost danas kreće oko 300.000 evra.

Foto: TV Pink printskrin

 

Besna mašina od 60.000 evra

Pored stanova, poznato TV lice uživa i u skupocenim automobilima. Voditeljka se pohvalila četvorotočkašem vrednim 60.000 evra. U pitanju je moćni džip marke "Mercedes" GLC kupe, kom je nadenula nadimak „Grom“.

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O nabavci ovog luksuznog vozila oglasio se i neimenovani izvor:

– Jovana je nekoliko dana pre rođendana otišla u salon i preuzela svoj novi automobil. Reč je o "Mercedesu" GLC kupe, kojem tepa nadimkom „Grom“. Još ne želi da otkriva od koga ga je dobila, ali pretpostavljam da je u pitanju neki tajanstveni udvarač. Nije tajna da Jovana uživa u luksuzu, a ovo je definitivno poklon koji joj je izmamio osmeh od uva do uva.

Foto: TV Pink printskrin

 

„Želim vilu na Senjaku sa poslugom“

– Volela bih da se ove godine uselim u veliku kuću sa bazenom i da ta kuća bude, po mogućstvu, na Senjaku. Jedna lepa vila da to bude. Naravno da bih volela da ta vila bude na moje ime, ali ako ne, može i na njegovo. Bitno mi je samo da uživam. Posluga se podrazumeva. Bitno mi je da imam ženu koja će da kuva i da čisti, moje je da šefujem – izjavila je Jeremićeva.

(MONDO)

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