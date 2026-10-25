Pevačica Olja Karleuša decenijama je prisutna na domaćoj javnoj sceni, a njeno ime i dalje mnogi ne znaju. Ona je jednom prilikom govorila na tu temu.

Olja Karleuša je otkrila tada zašto se godinama predstavlja lažnim imenom.

- Trudim se da budem ono što jesam, nekome se nešto dopada, nekome ne, svoja sam pa kome se kako dopada - rekla je svojevremeno u emisiji "Ispovesti" , a na pitanje kako glasi njeno pravo ime, Olja je rekla:

- Moje pravo ime je Olgica, verovatno da se zna, na Guglu to piše, nije nepoznato, ali na ovoliku ženu deminutiv kao Olgica ne ide - našalila se tada.

Podsetimo, Olja sa suprugom živi na visokoj nozi, a govorila je svojevremeno o prihodima. Foto: ATA images/A. Ahel

„Ja od pevanja nisam živela, to je bio hobi od kog sam zarađivala fino. Nisam nikakav direktor, moj suprug je direktor firme“, ispričala je pevačica.

Olja je već dve decenije u braku sa biznismenom Predragom, sa kojim ima sina. Kako sama ističe, upoznali su se kada je ona imala 23, a on 26 godina, te su sve u životu gradili zajedno od samog početka. U njihovom domu postoji jasna podela obaveza – dok je suprug bio fokusiran na poslovanje, Olja je preuzela brigu o kući i detetu, ali i pomagala oko opremanja nekretnina.

(Kurir)

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