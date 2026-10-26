Malo je poznato da modna kreatorka Verica Rakočević ima rođenog brata i sestru. Oni se gotovo nikad ne pojavljuju u javnosti, a sada su na mrežama objavili fotografiju na kojoj su Verica, njena sestra Slavica i Elena Karaman, kreatorkina kćerka.

NJih tri su pozirale u kafiću, a neverovatno je koliko liče - jedina razlika je ta što je Verica plavuša, a njena sestra ima crnu kosu i šiške. Foto: Instagram printskrin/verica.rakocevic

Verica je samo jednom prilikom pričala o svojoj sestri Slavici.

- Imala sam tri godine kada se moja sestra Slavica rodila. Majka je otišla u prodavnicu, a ja sam se probudila. Želela sam da izađem napolje. Bila su zaključana vrata, i ja sad ne znam kako ću. Razbila sam rukom prozor i htela kolevku i sestru da iznesem, pa da ja skočim za njom. Nisam, naravno, mogla sa tri i po godine da podignem kolevku. Foto: ATA images/F. S.

- Ne znam kako sam se kroz to staklo provukla. I dan danas imam ogroman ožiljak na stomaku. Skočila sam kroz prozor, to je bila prizemna kuća. Sećam se slike - krenula je da šiklja krv, ja držim rukom. Majka me ugledala i odmah je ispustila kese - prisetila se Verica u jednoj emisiji.

(Srbija Danas)

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