Pravoslavni vernici 27. oktobra proslavljaju Svetu Petku. Smatra se da je Sveta Petka praznik žena, pa se ovoj svetici obraćaju žene svih vera i nacija

Svetu Petku mnogi smatraju za zaštitnicu, a veruje se da posebno štiti i pomaže ženama, deci i starim osobama. Vernici joj se obraćaju molitvom, posebno žene, kako bi im pomogla u životnim nevoljama.

Šta znači sanjati Svetu Petku?

Prema narodnom verovanju, Sveta Petka se vernicima često javlja u snu iz dva razloga: kako bi pružila utehu i donela dobre vesti ili kao vid upozorenja da pravimo greške.

Preporuka je da se suzdržite od kućnih poslova, zapalite tamjan, okadite kuću i pomolite se. Dan Svete Petke nije samo hrišćanski praznik, već i krsna slava mnogih pravoslavnih vernika u Srbiji koji smatraju da je ova svetiteljka zaštitnica njihovog doma.

Sveta Petka je rođena u gradu Epivatu, kod Kalitrakije u Maloj Aziji krajem 10. veka, poticala je iz imućne i pobožne porodice, a prema nekim izvorima poreklom je Srpkinja. Zamonašila se posle smrti roditelja u crkvi Svete Sofije u Carigradu, a posle toga je provela godine u pustinji u postu, molitvi i usamljeničkom životu. prema predanju, u snu joj se javio anđeo i uputio je u otadžbinu da širi veru Hristovu.

NJene mošti su prenošene mnogo puta, a na molbu kneginje Milice, počivale su i u Beogradu. Danas se u kapeli Svete Petke nalazi samo njen mali prst.

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