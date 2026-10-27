Umesto uobičajenih razgovora o priznanju krivice, on je pred sudijom pomenuo – čizstejk, pomfrit i gazirano piće!

Kesler se u ponedeljak, 26. oktobra, pojavio pred sudom u okrugu Hilsboro, gde je trebalo da počne izbor porote za suđenje zbog ubistva Stefani Kron-Overholt (47), čiji su posmrtni ostaci pronađeni 2021. godine.

„Pristajem za čizstejk, pomfrit i pepsi!“

Prema snimku sa ročišta, sudija je objasnio Kesleru da može da se izjasni o krivici i bez prethodnog dogovora sa tužilaštvom. Posle nekoliko trenutaka razmišljanja, optuženi je izneo svoj predlog.

„Pristajem na to za jedan čizstejk, porciju pomfrita i pepsi“, rekao je Kesler.

Kada ga je sudija zamolio da pojasni šta tačno traži, muškarac je ponovio da želi sendvič sa biftekom i sirom, lukom i majonezom, uz pomfrit i papričice.

Kesler je tvrdio da bi takav dogovor pomogao da se uštedi novac poreskih obveznika. Sudija, međutim, nije prihvatio ideju da se priznanje krivice povezuje sa obezbeđivanjem obroka.

„Ne mogu da dajem hranu ljudima da bi priznali krivicu. To bi bilo veoma pogrešno“, odgovorio je sudija, dodajući da može da mu garantuje ručak, ali ne i šta će dobiti.

Kesler je potom pitao da li mogu da nastave sa izborom porote. Ipak, ponovo je istakao da ne želi da prizna krivicu bez dogovora i da bi za željeni obrok možda pristao na takav potez.

Delovi tela pronađeni u zalivu

Iza neobične scene u sudnici krije se ozbiljan slučaj. Prema navodima tužilaštva okruga Hilsboro, Kesler se suočava sa optužbama za ubistvo prvog stepena i skrnavljenje tela preminule osobe. Odlučio je da se na suđenju brani sam.

Delovi tela Stefani Kron-Overholt pronađeni su u zalivu Mekej u novembru 2021. godine. U sudskim dokumentima navodi se da su najmanje tri svedoka videla muškarca koji odgovara Keslerovom opisu kako baca kese za smeće u zaliv.

Žrtva je nekoliko dana pre nestanka boravila kod Keslera i njegove ćerke. NJegova ćerka je kasnije istražiteljima rekla da je videla kako se njen otac i Stefani svađaju pre nego što je nestala. Prema izjavi pod zakletvom, žena je od njega tražila 200 dolara kako bi otišla.

Prema navodima medija, nastavak suđenja bio je planiran za utorak, 27. oktobra. Kesler se i dalje suočava sa optužbama, a njegov predlog u sudnici ne predstavlja priznanje krivice.

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